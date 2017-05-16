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В Алтайском крае материнский капитал чаще всего тратят на жилье

Экономика

Жилищные условия усовершенствовали более 108,3 тыс. алтайских семей

Жилье в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Жилье в Барнауле

Барнаул, 16 мая 2017, 07:52 — REGNUM  Расходование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением в Алтайском крае. Им воспользовались уже 108,3 тыс. алтайских семей. Об этом сообщают сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России.

Также подсчитано, что порядка 77,3 тыс. семей частично или полностью погасили маткапиталом жилищные кредиты. Еще чуть более 31 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Возможностью подачи заявок на обучение детей воспользовались 4,7 тыс. человек. Еще 56 заявлений поступило на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

Вместе с тем, появившейся в прошлом году возможностью использовать средства на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов пока никто в регионе не воспользовался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. За 10 лет действия программы государственный сертификат получили более 143 тыс. молодых семей в Алтайском крае. Из них 56% семей уже полностью распорядились его средствами.

Читайте ранее в этом сюжете: В России 56% семей уже полностью распорядились маткапиталом

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Материнский капитал
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