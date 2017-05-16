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Эксперимент: алтайские аграрии выращивают высокопротеиновые сорта сои

Экономика

За счёт несвойственной для региона культуры они планируют поправить своё финансовое положение

Алтайская соя
© Светлана Шаповалова
Алтайская соя

Барнаул, 16 мая 2017, 07:36 — REGNUM  Одно из фермерских хозяйств в Смоленском районе Алтайского края намерено продолжить эксперимент по выращиванию несвойственной для региона культуры — высокопротеиновой сои. Подробности выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Пр оценке фермера Вараздата Макаряна, цена пшеницы на сегодняшний день намного ниже, чем сои: если максимальная цена за тонну пшеницы составляет 12 тысяч рублей, то за сою дают вдвое больше — 25 тысяч.

«Мы можем позволить себе покупать технику, перевооружаться», — подчеркнул он.

Пробные соевые поля в прошлом году засеяли в двух климатических зонах: в Смоленском и Мамонтовском районах. В этом году к эксперименту присоединились аграрии Советского, Троицкого, Зонального районов.

Купленные семена привезли из Канады и Белоруссии. Фермеры теперь выясняют, какие сорта лучше: где, к примеру, больше протеина.

«В советское время занимались соей те, кто занимался животноводством, соя у нас заменяла молоко, было такое выражение «соевая корова». Для телят делали соевое молоко», — напомнил начальник управления сельского хозяйства Смоленского района Владимир Митин.

Соя — культура капризная, любит дожди и тепло, чувствительна к перепадам температуры. Но алтайские фермеры готовы рисковать. Проблем со сбытом возникнуть не должно: в Алтайском крае из культуры делают соевый шпрот — высокобелковую основу большинства комбикормов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент по выращиванию высокопротеиновых сортов сои в Алтайском крае, реализованный в этом году группой компаний «Юг Сибири» в 2016 году, можно считать удавшимся. Исследование образцов, выращенных в Смоленском и Мамонтовском районах, показало, что качественные показатели алтайской сои не уступают той, что выращена на Дальнем Востоке — регионе, который является основным регионом возделывания этой культуры в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадские и белорусские сорта сои прижились на Алтае

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