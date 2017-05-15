Понедельник, 15 Мая 2017 года
09:51:31 МСК

В Алтайском крае снизились процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам

Экономика

Снижение составило 0,64 процентного пункта

Жилье в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Жилье в Барнауле

Барнаул, 15 мая 2017, 08:30 — REGNUM  Банк России известил о наблюдаемом снижении годовой процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае. Так, если в марте 2017 года она составила 11,96%, то в марте 2016 года — 12,6% (уменьшение на 0,64 процентного пункта).

Как пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края, позитивный тренд обусловлен снижением Банком России ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 9,25%. Всего за январь-март 2017 года в Алтайском крае выдано 2708 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 3,4 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года темп роста объемов кредитования в регионе превысил среднероссийский показатель (104,7%) и составил 112,6%. Физическим лицам выдано займов на сумму более 5,5 млрд. рублей (темп роста к январю 2016 года составил 117,7%), в том числе, по договорам ипотечного жилищного кредитования — 0,6 млрд. рублей.

Средневзвешенные процентные ставки для граждан в январе 2017 года снизились для кредитов на срок до года на 1,9 процентного пункта, на срок выше года — на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,1% и 16,9% соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае стали брать больше кредитов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
Главное сегодня
NB!
15.05.17
Максим ИсаевВзлом штаба Макрона: Россию пытаются подставить? – The National Interest
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
15.05.17
«Какой рубль выгоден России?!»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.05.17
Центробанк РФ лишил лицензии два московских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
15.05.17
Арбитражный суд засыпали исками к «Татфондбанку»
КазаньРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
15.05.17
«Рубль отлично себя чувствует»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.05.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗачем Голливуду Солженицын?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
15.05.17
Путин поддержал проект «Один пояс — один путь»
ПекинКитай «Новый шелковый путь» Политика
NB!
15.05.17
Снос пятиэтажек — вопрос не жилищный, а политический
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Освобождение Донбасса от АТО освободит и Европу — от Украины
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Когда броня стреляет. Снаряд США против защиты «Арматы»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Нацисты подходят крадучись: новый смысл Дня Победы на Украине
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Польские борцы за историческую память выступили против клеветников
ВроцлавПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Сколько осталось мирной японской конституции?
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
15.05.17
Иван Грозный против рода Старицких: от прощения — к казни
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
15.05.17
«Отношения РФ и США не построить с чистого листа. Не стоит и с грязного»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.05.17
Колумбийские леворадикалы взялись за истребление полицейских
БоготаКолумбия Мирное урегулирование в Колумбии Политика
NB!
15.05.17
«Если ЕС не умерит аппетит, Британия платить вообще не будет»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
15.05.17
Саркис ЦатурянКимерика возвращается: Уолл-стрит толкает Трампа в объятия Китая
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
NB!
14.05.17
Анастасия ПолозковаЭнергетическое самоубийство: зачем Прибалтика бежит из БРЭЛЛ?
ВильнюсЛитва Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
14.05.17
«Руки прочь от Москвы»: услышал ли Собянин митинг в центре столицы?
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
14.05.17
«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Юнайтед»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.05.17
Дарья Алексеева, Игорь ЮдкевичКто следующим погасит свой факел? Итоги недели
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
ещё главное