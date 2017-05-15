В Алтайском крае снизились процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам

Барнаул, , 08:30 — REGNUM Банк России известил о наблюдаемом снижении годовой процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае. Так, если в марте 2017 года она составила 11,96%, то в марте 2016 года — 12,6% (уменьшение на 0,64 процентного пункта).

Как пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края, позитивный тренд обусловлен снижением Банком России ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 9,25%. Всего за январь-март 2017 года в Алтайском крае выдано 2708 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 3,4 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года темп роста объемов кредитования в регионе превысил среднероссийский показатель (104,7%) и составил 112,6%. Физическим лицам выдано займов на сумму более 5,5 млрд. рублей (темп роста к январю 2016 года составил 117,7%), в том числе, по договорам ипотечного жилищного кредитования — 0,6 млрд. рублей.

Средневзвешенные процентные ставки для граждан в январе 2017 года снизились для кредитов на срок до года на 1,9 процентного пункта, на срок выше года — на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,1% и 16,9% соответственно.

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