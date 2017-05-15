Рубцовск намерен добиться статуса территории опережающего развития

Рубцовск, Алтайский край, , 08:06 — REGNUM В Рубцовске инициировали сбор подписей за создание территории опережающего социально-экономического развития, сообщают «Вести-Алтай». Как известно, сам процесс придания городу статуса территории опережающего развития не быстрый, но в случае его получения предприятия смогут рассчитывать на налоговые льготы. Дополнительную поддержку получит и городская инфраструктура. Для улучшения инвестиционного климата решено создать бизнес-инкубатор. Его резиденты также могут рассчитывать на льготы.

«Развитие, в том числе, и деловой активности, предпринимательства — это тоже является основной задачей. Это один из блоков вопросов, которые будут решаться в рамках создания бизнес-инкубатора в Рубцовске», — пояснил депутат Государственной думы Виктор Зобнев.

Сейчас в городе идет подбор подходящего помещения для бизнес-инкубатора. По словам председателя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, органы власти края готовы помогать Рубцовска в получении статуса опережающего развития.

«Нам требуются инициативы непосредственно в городе Рубцовске. Поэтому такой дружной компанией, семьей будем двигаться к лучшим показателям, нежели те, которые сегодня есть», — подчеркнул спикер.

Экономическую ситуацию в рубцовске простой не назовешь. По данным официального сайта города, дефицит бюджета на 2017 год составит 49 000 тыс. рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета определен в сумме 1 357 740 тыс. рублей (в том числе собственные доходы без учета финансовой помощи из краевого бюджета — 495 030 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета — 862 710 тыс. рублей). Общий объем расходов бюджета города — 1 406 740 тыс.рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также, а создание территорий опережающего развития (ТОР) претендуют моногорода Заринск и Новоалтайск. По данным министерства экономического развития Алтайского края, в планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций. Интерес к индустриальному парку проявляют корейские компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Заринск и Новоалтайск могут стать территориями опережающего развития