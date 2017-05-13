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Возобновлены работы по капитальному ремонту Чуйского тракта за Бийском

Экономика

Дорожникам предстоит отремонтировать десятикилометровый участок с 358 по 368 километр федеральной автодороги

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Капитальный ремонт Чуйского тракта за Бийском
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Капитальный ремонт Чуйского тракта за Бийском

Бийск, Алтайский край, 13 мая 2017, 08:24 — REGNUM  Алтайские дорожники приступили к масштабному ремонту десятикилометрового участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» за Бийском (с 358 по 368 километр автодороги). Реализация этого проекта позволить сделать проезд более безопасным и комфортным для автомобилистов. Об этом известило Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай».

В процессе работ предстоит расширить проезжую часть и установить разделительную полосу с двусторонним осевым металлическим барьерным ограждением чтобы развести транспортные потоки на четырехполосном участке дороги и предотвратить выезд автомобилей на встречную полосу движения.

«Такая мера полностью исключит вероятность лобовых столкновений», — подчеркивают дорожники.

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Капитальный ремонт Чуйского тракта за Бийском
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Капитальный ремонт Чуйского тракта за Бийском

Известно, что в качестве материала верхнего слоя покрытия используют щебеночно-мастичный асфальтобетон с адгезионной добавкой, что ообеспечит повышенную устойчивость к старению, водо‑ и морозостойкость, уменьшит вероятность образования дефектов. А использование современных материалов будет способствовать увеличению коэффициента сцепления, снижению уровня шума и вероятности возникновения эффекта аквапланирования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект капремонта федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» за Бийском является самым масштабным. На этом отрезке четырехполосной дороги предусмотрено устройство разделительной полосы — двустороннее металлическое барьерное ограждение с полосой безопасности с каждой стороны.

Всего за 2017 год в Алтайском крае отремонтируют 112 километров трасс. На обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) направлено 12,4 млрд. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае намерены отремонтировать 112 километров трасс

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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