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Алтайское озеро Яровое вошло в топ-10 популярных мест отдыха в России

Экономика

Озеро Большое Яровое находится в 6 км к юго-западу от Славгорода

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Озеро Большое Яровое
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Озеро Большое Яровое

Барнаул, 13 мая 2017, 07:55 — REGNUM  По результатам анализа данных систем online-бронирования мест проживания на лето 2017 года, озеро Большое Яровое в Алтайском крае вошло в первую десятку рейтинга популярных у туристов курортов и мест отдыха на российских озерах. Такие данные со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат», опубликовавшего рейтинг, сообщает официальный сайт Алтайского края.

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Озеро Большое Яровое
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Озеро Большое Яровое

Напомним, озеро Большое Яровое находится в 6 км к юго-западу от Славгорода. Это самая низкая точка Алтайского края, расположена на высоте 79 м над уровнем моря. Горько-соленый водоем площадью 53 кв. км, длиной 11,5 км, максимальной шириной 8 км, глубиной 7−8 м. называют конкурентом Мертвому морю, поскольку по составуминерализованной воды, иловых грязей и комплексу лечебного воздействия он во многом с ним схож.

Первое место в этом рейтинге занимают Листвянка и Хужир (Байкал, Иркутская область). Яровое и Славгород (Большое Яровое, Алтайский край) попали на шестое место.

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Озеро Большое Яровое
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Озеро Большое Яровое

Также в топ-10 самых популярных озер вошли: Приозерск (Ладожское озеро, Ленинградская область); Петрозаводск (Онежское озеро, Карелия); Осташков (Селигер, Тверская область); Казанцево (озеро Чаны, Новосибирская область), Купоярово (Аслыкуль, Башкирия); Белозерск (Белое озеро, Вологодская область); Коростынь (Ильмень, Новгородская область); Гдов (Чудское озеро, Псковская область).

Авторы рейтинга также выяснили, что отдых у озера в России обходится в среднем в 2000—2500 рублей в сутки.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в топ-10 самых популярных курортов России, по версии «ТурСтат», вошли курорты Краснодарского края, Крыма и Калининградской области. Причем, первые три места рейтинга занимают города Сочи, Анапа, Геленджик. Затем идут: Ялта, Евпатория, Новороссийск и Ейск. Замыкают десятку Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Читайте ранее в этом сюжете: Топ-10 самых популярных курортов России

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