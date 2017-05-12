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Величину прожиточного минимума в Алтайском крае увеличили на 283 рубля

Экономика

В среднем на душу населения она составила 8991 рубль

Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

Барнаул, 12 мая 2017, 11:05 — REGNUM  Величина прожиточного минимума за первый квартал 2017 года постановлением правительства Алтайского края утверждена в размере 8991 рубль. Это на 283 рубля (3,3%) больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Об этом сегодня, 12 мая, информирует Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.

Отмечается, что для трудоспособного населения этот минимум составляет 9542 рубля, для пенсионеров — 7277 рублей, для детей — 9331 рубль. Увеличение прожиточного минимума вызвано увеличением цен на овощи (в среднем рост на 34,6%), фрукты (на 7,5%), молочные продукты (на 4%), — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в IV квартале 2016 года, в сравнении с предыдущим кварталом, этот показатель на душу населения уменьшился на 223 рубля и составил 8708 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете:  В Алтайском крае уменьшили величину прожиточного минимума

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