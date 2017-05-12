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Алтайский край планирует расширить экспорт продукции в азиатские страны

Экономика

Положительную динамику экспортной деятельности регион демонстрирует в течение двух последних лет

Алтайский подсолнечник
© Светлана Шаповалова
Алтайский подсолнечник

Барнаул, 12 мая 2017, 08:16 — REGNUM  По итогам 2016 года экспорт пищевых продуктов, произведенных в Алтайском крае, вырос на 67,5%. Есть реальные возможности для его наращивания, в первую очередь в азиатские государства. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе недавнего совещания в Правительстве РФ. Его слова цитирует управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В официальном сообщении по этому поводу отмечается, что положительную динамику экспортной деятельности край демонстрирует в течение двух последних лет. В настоящее время алтайская продукция экспортируется в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Монголия, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Латвия, Литва, Афганистан, Канада, Польша и другие.

Особо отмечена активизация внешнеэкономических отношений Алтайского края со стратегическим партнером России — Китайской Народной Республикой, куда отгружается значительная доля экспортируемых продуктов (более 22% в стоимостном выражении), при этом поставки ежегодно увеличиваются. Наибольшая доля приходится на продукты переработки зерна и масличных культур, меда и мороженого.

С начала 2017 года в Алтайском крае отмечена положительная динамика экспортной деятельности по отдельным группам поставляемых за рубеж товаров. По данным Сибирского таможенного управления экспорт пищевых продуктов и продовольственного сырья за январь-февраль 2017 составил порядка 25 млн. долларов США. Экспорт соевого масла увеличился на 33%., рыбной продукции — на 77%, молокопродуктов — на 32% и свекловичного жома — на 53%. За отчетный период экспортировано 79,0 тонн мороженого в Китай и 2,5 тонны в Монголию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году стоимостной объем поставок продовольствия в Китай превысил уровень 2015 года почти в три раза и составил более 30% в структуре экспорта по данной товарной группе. В частности, отмечено трехкратное увеличение стоимостного объема экспорта масла подсолнечного. Помимо этого в Китай возобновили поставки соевого масла (экспорт в течение 2016 года увеличился в 3 раза). Также выросли стоимостные объемы поставок в Китай мороженого (в 30 раз), муки (в 1,6 раза) и меда натурального (в 1,4 раза).

Читайте ранее в этом сюжете: Алтай наращивает объемы поставок продовольствия в Китай

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