Госдолг регионов России в I кв. снизился на 3,2%

Москва, , 15:13 — REGNUM Государственный долг регионов России по состоянию на 1 апреля 2017 года снизился по сравнению с началом года на 74,7 млрд рублей, или на 3,2% и составил 2,28 трлн рублей. При этом на 1 марта 2017 г. он составлял 2,36 трлн рублей. Такие данные представлены в докладе Счетной палаты РФ.

В структуре долговых обязательств регионов продолжает увеличиваться доля задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет региона от других бюджетов бюджетной системы РФ, с 42,1% на начало года до 47,4% на 1 апреля 2017 г.

Одновременно снижается удельный вес задолженности по кредитам, полученным регионами России от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, с 34,4% до 28,7%.

Рост объема долговых обязательств по регионам на 1 апреля 2017 г. произошел в 25 регионах, при этом значительный в Республике Ингушетия (на 25,1%), Республике Дагестан (на 15,9%), Алтайском крае (на 13,4%), Республике Калмыкия (на 15,2%). Госдолг 13 регионов не изменился и остался на уровне начала 2017 г. По-прежнему не имеют госдолга Сахалинская область и г. Севастополь.

По состоянию на 1 апреля 2017 г. доходы консолидированных бюджетов регионов исполнены в сумме 2,33 трлн рублей, или с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 16,8% (23,9% прогнозируемых объемов). Расходы исполнены в сумме 1,98 трлн рублей, или с ростом на 7,2% (18,7% прогнозируемых объемов).

На 1 апреля 2017 г. консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом в объеме 348,9 млрд рублей: с суммарным профицитом в объеме 367 млрд рублей исполнены консолидированные бюджеты 55 регионов, с дефицитом в объеме 18,1 млрд рублей — бюджеты 30 регионов.

На 1 апреля 2017 г. поступления налога на прибыль организаций выросли по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 30,5% и составили 703,4 млрд руб., НДФЛ — на 6,8% и составили 658,4 млрд рублей, по группе налогов на имущество — на 12,9% и составили 227,3 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 8,4% и составили 36,2 млрд рублей. Снижение затрат на обслуживание госдолга обусловлено его структурным изменением в пользу бюджетных кредитов.

На 1 апреля 2017 г. объем предоставленных бюджетам регионов бюджетных кредитов из федерального бюджета составил 26,8 млрд рублей (13,4% предусмотренных средств). Объем возвращенных регионами бюджетных кредитов составил 14,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг регионов России в январе — феврале 2017 года увеличился по сравнению с началом года на 5,6 млрд рублей и по состоянию на 1 марта 2017 г. достиг 2,36 трлн рублей.