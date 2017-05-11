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Первые части нового котла СГК поступили на Южную тепловую станцию Рубцовска

Экономика

Сибирская генерирующая компания реализует в Рубцовске инвестиционный проект, который не имеет аналогов в России

СГК реализует крупный инвестиционный проект в Рубцовске
© Светлана Шаповалова
СГК реализует крупный инвестиционный проект в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 11 мая 2017, 10:30 — REGNUM  На Южную тепловую станцию Рубцовска доставлены первые комплектующие нового угольного котла, мощность которого составит 30 Гкал/час. Об этом сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Известно, что циклонные батарейные уловители и часть конвективной секции котла прибыли автотранспортом с заводов-изготовителей в Бийске и городе Куса Челябинской области. В ближайшие дни на предприятие прибудут остальные комплектующие и энергетики приступят к установке оборудования.

Как пояснил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов, в первой партии прибыло то оборудование, которое позволит недопустить выбросы продуктов сгорания топлива в атмосферу выше предельно допустимых норм.

«Аналогичные устройства установлены на многих станциях нашей компании как в Барнауле, так и в других регионах, поэтому сомнений в его эффективной работе у нас нет», — отметил Игорь Лузанов.

В ближайшее время на ЮТС придут еще порядка шести тралов и фургонов с комплектующими для котла. Интересно, что первоначально планировалось доставить оборудование железнодорожным транспортом, однако предприятие, эксплуатирующее подъездные железнодорожные пути к ЮТС, в одностороннем порядке закрыло пути общего пользования на ремонт сроком на месяц. В связи с этим появились риски длительного нахождения оборудования в пути и, соответственно, задержки строительства и срыву графика выполнения работ по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, — отмечают в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект модернизации теплоснабжения, который реализует Сибирская генерирующая компания в Рубцовске с 2016 года, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, топливоподачу, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.

В апреле 2017 года ход и качество выполнения работ, проводимых в рамках реализации проекта Сибирской генерирующей компании по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, оценил вице-премьер Алтайского краяВиктор Мещеряков. Осмотрев объекты, он заявил, что не сомневается: энергетики ГСК все выполнят качественно и в срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские власти высказались о проекте СГК в Рубцовске: все выполнят в срок

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