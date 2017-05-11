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В алтайском райцентре Ельцовка завышали цену на жизненно важные лекарства

Экономика

Размер «накрутки» превышал 100 рублей

Аптека
© Светлана Шаповалова
Аптека

Ельцовка, Алтайский край, 11 мая 2017, 07:19 — REGNUM  Жители Ельцовского района, где проживает 398 граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 35 детей, вынуждены были покупать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по завышенным ценам. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой Ельцовского района Алтайского края. Подробности сегодня, 11 мая, сообщил заместитель прокурора Ельцовского района Иван Меденцев.

По его словам, еще в апреле 2017 года в аптечном пункте с. Ельцовка населению реализовывали 11 лекарственных препаратов (отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим) с завышением максимальной цены. По некоторым из лекарств сумма незаконного завышения цены составляла более 100 рублей.

«Реагируя на нарушение прав граждан, прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок к ценам). Оно направлено для рассмотрения в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», — отметил прокурор.

Также Иван Меденцев внес представление хозяйствующему субъекту об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снижены и приведены в соответствие с действующим законодательством.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года депутат Госдумы Анна Кувычко (фракция «Единая Россия») напомнила, что партия в программе «Единой России», принятой на XVI Съезде, говорится о необходимости обеспечения общественного контроля за ростом цен на жизненно важные лекарства через ограничение роста цен уровнем инфляции. В документе отмечается важность усиления борьбы с контрафактными и фальсифицированными лекарствами путем развития интерактивных сервисов, при помощи которых потребитель сможет самостоятельно сообщать о нарушениях.

Читайте ранее в этом сюжете: 59 регионов просят «Единую Россию» инициировать проверки цен на лекарства

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Рост цен на лекарственные препараты
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