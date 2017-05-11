Светлана Шаповалова, , 06:57 — REGNUM

ФАС Росси не хочет признавать правовые недоработки, которые привели к тому, что антимонопольщики «задним числом» потребовали от Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить решение об установлении прошлогодних тарифов на тепловую энергию для станций Алтайского края, работающих в режиме комбинированной выработки. К тому-же, тарифы эти без пояснений посчитали завышенными. Но когда регулятор обратился арбитраж, предоставив документы, наглядно свидетельствующие о необоснованности вынесенного решения, правовой казус перерос в судебный. Арбитражный суд Москвы указал на законность нормативного правового акта антимонопольной службы, а 19 апреля 2017 года апелляционная инстанция это подтвердила.

В пресс-релизе ФАС России от 1 февраля 2017 года, и в аналогичном сообщении 24 апреля 2017 года приводится одни и те-же слова замглавы ФАС Виталия Королева, о том, что, мол, ведомство продолжит проводить мониторинг решений региональных тарифных органов.

«Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводила к тому, что для потребителей были снижены тарифы. Кроме того, наличие положительной судебной практики станет еще одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения», — сообщал он.

Только вот ведомство скромно умалчивает, что в данном случае речь о снижении тарифов для конечных потребителей не идет, а приказ ФАС (о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую энергию) вступил в силу 25 декабря 2015 года, тогда, как тарифы в Алтайском крае уже месяц, как были ведены в действие. Само же предписание об их отмене последовало только полгода спустя.

Возникают вопросы и к самой методике, по которой ФАС определило тарифы завышенными (почти на 21 рубль за гигакалорию). Поэтому Алтайский край, уверенный в своей правоте, намерен дойти до Верховного суда. Это в интервью корреспонденту ИА REGNUM подтвердили начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Сергей Родт и его заместитель Алексей Рыбин.

Как вы расцениваете решение апелляционной инстанции, поддержавшей требование ФАС России?

Сергей Родт: У меня возникает системное недоверие к таким решениям в арбитражном суде. Суды хоть и долго переносились, но принимали решения очень быстро. То есть, наверное, они все материалы, которые мы предоставили, изучили. Но все-же решения скомканные, быстрые, из которых непонятно, в связи с чем они таковыми стали. Надеемся, что исполнять никакие прошлогодние приказы ФАС не потребуется. Это и невозможно, потому что закончился тарифный период и все финансово-хозяйственные отношения. Данный этап был очевиден, и мы двигаемся дальше. Будем судиться до последней инстанции, доказывая свою правоту, потому что нам здесь по-прежнему виниться не в чем.

Алексей Рыбин: Дело в том, что мотивировочная часть решения апелляционной инстанции по своему содержанию практически дублирует решение суда первой инстанции. Единственное, сделано два дополнительных вывода в связи с чем не удовлетворена апелляционная жалоба управления по тарифам и иных заявителей (Барнаульской генерации и ТЭЦ-3). В той части, что мы не воспользовались правом при изменении предельных максимальных и минимальных уровней — перерегулировать ‑ и соответственно, в случае превышения либо принижения — согласовать с ФАС подобный размер. Но мы изначально при принятии решения об установлении тарифов по комбинированной выработке исходили из того, что предельных уровней, установленных ФАС, нет. В связи с чем воспользоваться правом по приведению подобных решений в соответствие с подобными предельными уровнями юридически не могли. Процедуры такой мы не видели. Больше того, суд второй инстанции указывает, что у заявителей (то есть у нас и у генерирующих компаний) отсутствует материально-правовой интерес в оспаривании приказа ФАС. Потому что по состоянию на дату рассмотрения апелляционных жалоб период регулирования истек. Теперь опять же абсолютно обоснованный вопрос: а как сейчас исполнять-то приказ ФАС, который понуждает нас произвести действия, которые провести реально в данный период просто невозможно? Но учитывая, что решение арбитража фактически дублируются, мы полагаем, что более высокая кассационная инстанция — либо надзорная инстанция — это Верховный суд — тщательнее разберутся в наших доводах и выводах, обозначенных в решениях арбитражных инстанций.

То есть, по сути, вам необходимо было при утверждении тарифов предвидеть, какое именно ограничение может последовать от ФАС?

Сергей Родт: Давайте все же вернемся к сути вопроса: вот региональный регулятор. Мы свои полномочия осуществляем, у нас есть несколько этапов: дело открываем, делаем экспертизу и закрываем дело на заседании Правления об установлении тарифов. Здесь мы приняли решение, руководствуясь всем, что есть в законодательстве и всеми обоснованными сюжетами на этот день. И с завтрашнего дня начинается другой процесс: мы доказываем, что законно поступили, обоснованно установили, защищаем принятое нами решение. Мы не можем руководствоваться завтрашними ограничителями, которых ни вчера, ни сегодня нет. Соответственно, как мы можем использовать нормативный акт, которого нет? Да, он есть в проекте, но если этот проект не будет принят? Почему мы должны использовать как ограничитель то, что может оказаться незаконным через 2 дня?

Как выйти из создавшейся ситуации?

Алексей Рыбин: Применительно к нашей ситуации необходима предусмотренная законодательством возможность обращения в ФАС уже после принятия предельных уровней тарифов. Если регулятором принято решение до введения этих предельных тарифов, мы бы конечно моментально обратились в ФАС за согласованием наших тарифных решений, если бы нам было отказано, мы бы привели с соответствие с предельным размером, но с учетом выпадающих доходов на последующий период. Но мы не видели такой правовой подложки для подобных действий. Суды почему-то считают, что мы как-то неправильно законодательство читаем, хотя там все достаточно прозрачно черным по белому написано.

Сергей Родт: Из абсурда не выйдем уже. Мы ждали этой развязки, но она важна была в том году. Ее затянули не мы — затянула другая сторона, а потом этот узел распутывать никто не стал, его просто разрубили, не вникая, что нет никакой возможности исполнить это вчера. Это казус реализаций полномочий антимонопольщиков, а не тарифный казус, нехватка инструментария донастройки полномочий ФАС. Ни к потребителям Алтайского края, ни к регулируемым организациям, ни к нам — управлению по тарифам — реального отношения все это не имеет. Если какой-то нормативно-правовой акт устарел, не отвечает интересам государства, государственной политике в этой сфере, его надо отменять, приводить в соответствие. Никакие толкования, записки, письма, информационные письма не являются в чистом виде никаким серьезным распорядительным документом.

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