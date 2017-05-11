Четверг, 11 Мая 2017 года
07:27:30 МСК

Отключать горячую воду барнаульцам начнут с 15 мая

Экономика

ТЭЦ-3 приступает к опрессовке тепловых сетей

Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

Барнаул, 11 мая 2017, 06:11 — REGNUM  Первые в этом сезоне гидравлические испытания тепловых сетей Барнаула с последующим ремонтом стартуют с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Работы начнутся уже 15 мая и завершатся 7 июня. На весь этот период потребуется отключение горячего водоснабжения для потребителей, сообщили сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Всего под отключение в этот период попадут 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

«Это необходимые меры для качественной подготовке к следующей зиме. Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально. Температура воды, подаваемой в трубопроводы во время опрессовки, безопасна — она составляет 30−35 градусов Цельсия. Для оперативного контроля за состоянием тепловых сетей и устранения обнаруженных повреждений будет задействован весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий», — подчеркивают энергетики.

По словам директора БТМК и БТСК Александра Гросса, до опрессовки гражданам стоит проконтролировать отключение системы отопления в своих домах, так как теплоноситель в тепловых сетях будет подаваться с повышенным давлением, а внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки. Он также напомнил, что испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Их цель — выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, график плановых отключений горячего водоснабжения потребителей в летний период СГК утвердили в конце марта 2017 года. Горячее водоснабжение в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 будет ограничено в период с 19 июня по 12 июля. При этом до 28 июня будет проходить опрессовка, а уже после — ремонты.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергетики СГК рассказали о планах по отключению горячей воды в Барнауле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограничения подачи горячей воды в жилые дома
Главное сегодня
NB!
11.05.17
Провалившиеся выборы мэра Омска оказались «пилотным сценарием»
ОмскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
11.05.17
Ариф АсалыоглуТурции предстоит тяжелая расплата по счетам
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
11.05.17
Марк МильграмКуда же приплыл Ковчег Ноя?
ЕреванАрмения Исторические расследования Общество
NB!
11.05.17
Мария ГригорьянцГерой России Гекорк Исаханян: Великая победа – заслуга всего народа
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
11.05.17
Украина обойдется совсем без дорог
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
11.05.17
Эрдоган указал путь польскому президенту
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
11.05.17
Фабрика грёз или пропаганды?
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
11.05.17
«Газпром» форсирует Черное море. Впереди Турция
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
11.05.17
Человек, который не боялся открыть глаза. Себе и другим
БрюссельБельгия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
11.05.17
Ельцин-центр или Мавзолей Ленина: каждому свое
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
11.05.17
СМИ Британии: «Увольнение директора ФБР – насилие над законом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.05.17
Венесуэла: полиция применяет слезоточивый газ, протестанты — испражнения
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
10.05.17
«Реал» (Мадрид) прошел «Атлетико» по сумме двух встреч — 4:2
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
10.05.17
Трамп: Демократы — лживые лицемеры
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
10.05.17
Марина Каширская«Дань памяти ветеранам»: в Воронеже прошел седьмой фестиваль «Огни Победы»
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
10.05.17
В Киеве задержаны четверо граждан России, приехавшие на «Евровидение»
КиевУкраина Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
10.05.17
Сергей ГуркинДень Победы на Украине: опыт для адекватного большинства
КиевУкраина День Победы Политика
NB!
10.05.17
Бразилия: борьба с коррупцией, как футбольный матч
БразилиаБразилия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
10.05.17
Расследование дела о похищении мальчика на Дону вывело на убийство ребёнка
ВолгоградРоссия Похищения детей Происшествия
NB!
10.05.17
Ирина Инашвили Конституция Грузии: «Камни преткновения»
ТбилисиГрузия Конституционная реформа в Грузии Политика
NB!
10.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.05.17
Анна КумицкаяРязанские политики постигли дзен перед губернаторскими выборами
РязаньРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
ещё главное