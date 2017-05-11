Отключать горячую воду барнаульцам начнут с 15 мая

Барнаул, , 06:11 — REGNUM Первые в этом сезоне гидравлические испытания тепловых сетей Барнаула с последующим ремонтом стартуют с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Работы начнутся уже 15 мая и завершатся 7 июня. На весь этот период потребуется отключение горячего водоснабжения для потребителей, сообщили сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Всего под отключение в этот период попадут 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

«Это необходимые меры для качественной подготовке к следующей зиме. Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально. Температура воды, подаваемой в трубопроводы во время опрессовки, безопасна — она составляет 30−35 градусов Цельсия. Для оперативного контроля за состоянием тепловых сетей и устранения обнаруженных повреждений будет задействован весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий», — подчеркивают энергетики.

По словам директора БТМК и БТСК Александра Гросса, до опрессовки гражданам стоит проконтролировать отключение системы отопления в своих домах, так как теплоноситель в тепловых сетях будет подаваться с повышенным давлением, а внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки. Он также напомнил, что испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Их цель — выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, график плановых отключений горячего водоснабжения потребителей в летний период СГК утвердили в конце марта 2017 года. Горячее водоснабжение в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 будет ограничено в период с 19 июня по 12 июля. При этом до 28 июня будет проходить опрессовка, а уже после — ремонты.

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