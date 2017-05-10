В 2017 году Барнаул рассчитывает принять более 400 тыс. туристов

Барнаул, , 09:57 — REGNUM С каждым годом Барнаул посещают все больше иностранцев. Этому способствует программа по развитию внутреннего туризма. По словам руководителя отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяны Сибиркиной, которую сегодня, 10 мая, цитирует официальный сайт Барнаула, в столицу Алтайского края чаще всего едут немцы и французы, также большое количество американцев, туристов из Голландии, Дании, Израиля, Турции, Польши. В наступившем туристическом сезоне гостям новые экскурсии. Это, в частности, прогулки на теплоходе по Оби и экологические маршруты.

«Барнаул является единственным городом в мире, который расположен в ленточном сосновом бору. Программу разрабатывают совместно с фито-терапевтом, доктором медицинских наук Сергеем Корепановым. Участники экскурсии узнают, какие лекарственные травы произрастают в Барнауле и как можно поддержать или поправить свое здоровье», — пояснила Татьяна Сибиркина.

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По ее прогнозной оценке, в 2017 году туристический поток в Барнаул составит 418 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, финансирование туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» предусмотрено в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». На реализацию концепции федеральный бюджет выделяет 691,6 млн. рублей. Доля местного бюджета в правительственном постановлении от 2014 года определена в размере 200 млн. рублей.

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