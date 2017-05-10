Среда, 10 Мая 2017 года
10:16:20 МСК

В 2017 году Барнаул рассчитывает принять более 400 тыс. туристов

Экономика

Для гостей столицы Алтайского края запланированы новые экскурсии

Весна в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Весна в Барнауле

Барнаул, 10 мая 2017, 09:57 — REGNUM  С каждым годом Барнаул посещают все больше иностранцев. Этому способствует программа по развитию внутреннего туризма. По словам руководителя отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяны Сибиркиной, которую сегодня, 10 мая, цитирует официальный сайт Барнаула, в столицу Алтайского края чаще всего едут немцы и французы, также большое количество американцев, туристов из Голландии, Дании, Израиля, Турции, Польши. В наступившем туристическом сезоне гостям новые экскурсии. Это, в частности, прогулки на теплоходе по Оби и экологические маршруты.

«Барнаул является единственным городом в мире, который расположен в ленточном сосновом бору. Программу разрабатывают совместно с фито-терапевтом, доктором медицинских наук Сергеем Корепановым. Участники экскурсии узнают, какие лекарственные травы произрастают в Барнауле и как можно поддержать или поправить свое здоровье», — пояснила Татьяна Сибиркина.

Читайте также: Лето в Барнауле: прогулка по купеческому городу

По ее прогнозной оценке, в 2017 году туристический поток в Барнаул составит 418 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, финансирование туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» предусмотрено в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». На реализацию концепции федеральный бюджет выделяет 691,6 млн. рублей. Доля местного бюджета в правительственном постановлении от 2014 года определена в размере 200 млн. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнаул получит свой «Арбат» и двухуровневую набережную

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
10.05.17
Станислав Стремидловский«Нашим странам, Польше и России, нужен методологический реализм Дмовского»
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
10.05.17
Игорь БекшаевКак христианство не выдержало проверку критерием фальсифицируемости
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
10.05.17
Максим ИсаевТрамп должен прежде всего сдерживать Иран — The Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.05.17
«Нефть попытается вернуться к $50»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.05.17
В России предложили ввести налог на малодетность
МоскваРоссия Проблемы многодетных семей Политика
NB!
10.05.17
«Рубль не собирается слабеть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.05.17
Иван КузнецовУволить главу ФБР Джеймса Коми Трампу помогла Хилари Клинтон
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
10.05.17
Tete-a-tete: Трамп и Лавров планируют разговор без свидетелей
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
10.05.17
Театр Кургиняна не терпит пустоты
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
10.05.17
Турция лавировала, лавировала да не...
СочиКраснодарский крайРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
10.05.17
ООН пожурило Украину за одесскую трагедию
ОдессаУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
10.05.17
Дарья Алексеева«Место встречи изменить нельзя»… Да и не хочется
ОдессаУкраина REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
09.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломаты Азербайджана в роли политологов
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
09.05.17
«Бессмертный полк» победно прошагал по Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
09.05.17
«Путин постарался»: День Победы в Чебоксарах
ЧебоксарыРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
09.05.17
Дождь — не помеха: как прошагал «Бессмертный полк» в Оренбурге
ОренбургРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
09.05.17
ЛНР: вблизи поселка Фрунзе ликвидированы украинские диверсанты
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.05.17
МВД Украины: Акция «Бессмертный полк» – политическая провокация
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
09.05.17
Виктория ИвановскаяРазмах и разочарования Парада Победы в Ставрополе
СтавропольРоссия День Победы Общество
NB!
09.05.17
Путин рассказал о судьбе русского народа в случае поражения в войне
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
09.05.17
10 тысяч военнослужащих прошли парадом по Красной площади – фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
09.05.17
Валентин Илюшин«С дрожью в голосе»: петербуржцы прошли «Бессмертным полком» по Невскому
Санкт-ПетербургРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
ещё главное