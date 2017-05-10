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Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на Алтае увеличиваются

Экономика

На фоне увеличения кредитования в регионе наблюдается значительное снижение просроченной задолженности по ранее привлеченным кредитам

Малый бизнес на Алтае
© Светлана Шаповалова
Малый бизнес на Алтае

Барнаул, 10 мая 2017, 08:36 — REGNUM  Представители малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам первых трех месяцев 2017 года привлекли 14,3 млрд. рублей банковских кредитов, что на 1,6% выше аналогичного показателя 2016 года.

Такие данные сегодня, 10 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Они свидетельствуют о том, что доля вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме новых кредитов сегодня составляет 28,7% и превышает показатель первых трех месяцев 2016 года на 1,9 процентных пункта.

На фоне увеличения кредитования в регионе наблюдается значительное снижение просроченной задолженности по ранее привлеченным кредитам субъектами малого и среднего предпринимательства.

«Первые три месяца текущего года показали снижение просроченной задолженности в сравнении с аналогичным показателем 2016 года на 2,5 млрд. рублей или на 26,9%. С начала текущего года просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства по привлеченным банковским кредитам сократилась на 2,0 млрд. рублей или на 22,6%», — отмечают в Центробанке РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об увеличении объемов кредитования малого бизнеса было объявлено в декабре 2016 года на заседании совета Алтайского фонда микрозаймов. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн. рублей.

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Малый бизнес
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