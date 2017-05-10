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Новый асфальт получат 25 барнаульских магистралей

Экономика

Участие в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» открывает для города широкие возможности

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Дороги в Барнауле. Развязка ул. Малахова и Павловского тракта
© Светлана Шаповалова
Дороги в Барнауле. Развязка ул. Малахова и Павловского тракта

Барнаул, 10 мая 2017, 07:04 — REGNUM  Глава администраци Барнаула Сергей Дугин пообещал «лично, в тесном контакте с общественностью, партией «Единая Россия» и представителями Общероссийского народного фронта» контролировать федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Его слова сегодня, 10 мая цитирует официальный сайт городской мэрии.

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Дороги в Барнауле. Ул. Малахова
© Светлана Шаповалова
Дороги в Барнауле. Ул. Малахова

По словам мэра, в 2017 году новый асфальт получат 25 барнаульских магистралей. Еще 30 — в 2018-м. На эти работы городу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета, что позволит многократно увеличить объемы ремонта.

«Участие в федеральном проекте не отменяет выполнение городской программы ремонта дорог, предусматривающую ремонт дорог частного сектора; строительство дорог в районе новостроек, реконструкцию участка на пересечении пр-кта Ленина с ул. Матросова. В общей сложности на ремонт дорог будет направлено порядка 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Главная задача — выполнить работы качественно и в срок. Гарантия на дороги — пять лет», — подчеркнул Сергей Дугин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кампания по ремонту дорог уже стартовала. Работы начались на Красноармейском проспекте, на улицах Чкалова, Профсоюзов, 8 Марта и ряде других. Целом на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Карта убитых дорог» помогла скорректировать план ремонта в Барнауле

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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