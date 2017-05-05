Жители Камня-на-Оби остались без льготных проездных

Камень, Алтайский край, , 07:19 — REGNUM Власти Камня-на-Оби пытаются исправить ошибку, из-за которой инвалиды и пенсионеры остались без льготных проездных билетов на общественный транспорт. По данным программы «Вести-Алтай», продажа проездных приостановлена из-за того, что муниципальное транспортное предприятие в этом году перешло на нерегулируемые тарифы, а по закону льготы для пассажиров могут предоставляться только на маршрутах с регулируемыми тарифами. Теперь потребуется проводить новый конкурс среди перевозчиков с новыми условиями контракта.

Первыми на эту проблему обратили внимание в городской организации инвалидов.

«В Камне-на-Оби у меня зарегистрировано 400 человек инвалидов. Очень много людей, которым нужно анализы сдавать, ездят с проездными. Кто-то постоянно ездит сдавать кровь, диабетиков у нас очень много. Конечно, у кого-то и дачи», поясняет председатель общественной организации инвалидов Камня-на-Оби Ирина Юшкова.

По ее словам, в Камне никогда такого не было, чтобы нельзя было купить проездной билет. Между тем, глава Каменского района Фёдор Найден сообщил, что льготные проездные должны вернуться в продажу в июне этого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, льготы за проезд в общественном транспорте для пенсионеров сохранены не во всех регионах. Так, к примеру, в Самарской области, проезд по социальной карте лимитирован 60 поездками. Добиться этого получилось после многочисленных акций протеста.

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В декабре 2016 года депутаты Горсобрания Йошкар-Олы собирались отменить льготный проезд с 1 января 2017 года сроком на 12 месяцев. Однако потом передумали и отменили льготы только на три месяца, рассматривая вариант перехода к монетизации.

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