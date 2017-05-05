Пятница, 5 Мая 2017 года
09:04:15 МСК

Жители Камня-на-Оби остались без льготных проездных

Экономика

В мае 2017 года всем жителям города придётся оплачивать полную стоимость проезда в общественном транспорте

Камень-на-Оби
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Камень-на-Оби

Камень, Алтайский край, 5 мая 2017, 07:19 — REGNUM  Власти Камня-на-Оби пытаются исправить ошибку, из-за которой инвалиды и пенсионеры остались без льготных проездных билетов на общественный транспорт. По данным программы «Вести-Алтай», продажа проездных приостановлена из-за того, что муниципальное транспортное предприятие в этом году перешло на нерегулируемые тарифы, а по закону льготы для пассажиров могут предоставляться только на маршрутах с регулируемыми тарифами. Теперь потребуется проводить новый конкурс среди перевозчиков с новыми условиями контракта.

Первыми на эту проблему обратили внимание в городской организации инвалидов.

«В Камне-на-Оби у меня зарегистрировано 400 человек инвалидов. Очень много людей, которым нужно анализы сдавать, ездят с проездными. Кто-то постоянно ездит сдавать кровь, диабетиков у нас очень много. Конечно, у кого-то и дачи», поясняет председатель общественной организации инвалидов Камня-на-Оби Ирина Юшкова.

По ее словам, в Камне никогда такого не было, чтобы нельзя было купить проездной билет. Между тем, глава Каменского района Фёдор Найден сообщил, что льготные проездные должны вернуться в продажу в июне этого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, льготы за проезд в общественном транспорте для пенсионеров сохранены не во всех регионах. Так, к примеру, в Самарской области, проезд по социальной карте лимитирован 60 поездками. Добиться этого получилось после многочисленных акций протеста.

Читайте также: Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников

В декабре 2016 года депутаты Горсобрания Йошкар-Олы собирались отменить льготный проезд с 1 января 2017 года сроком на 12 месяцев. Однако потом передумали и отменили льготы только на три месяца, рассматривая вариант перехода к монетизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионерам и школьникам Йошкар-Олы могут вернуть льготы на проезд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Льготы на проезд в общественном транспорте
Главное сегодня
NB!
05.05.17
Снос пятиэтажек в Москве сравнили с развалом СССР
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
05.05.17
«У рубля мало поводов для радости»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
05.05.17
Прокуратура Украины допросит более 100 человек по делу Януковича
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
05.05.17
Китай укрепил свои позиции в качестве ведущей золотодобывающей страны
ЦзинаньКитай Золотодобыча Экономика
NB!
05.05.17
Johnson & Johnson выплатит рекордно высокую компенсацию заболевшей раком
Сент-ЛуисСША Онкологические заболевания Общество
NB!
05.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 5 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
05.05.17
«Ле Пен может уничтожить евро»
ПарижФранция Выборы президента Франции Экономика
NB!
05.05.17
Контроль США над портами Дальнего Востока — «Весеннее обострение»
ВладивостокРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
05.05.17
Центробанк проводит внеплановую проверку в банке «Югра»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
05.05.17
Человек, перевернувший мир представлений. Каким был Карл Маркс
ТрирГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
05.05.17
Окинава – райское местечко для американского зверства
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
05.05.17
Ларс фон Триер. Отравленный источник любви к человечеству
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
05.05.17
Христианский Азербайджан — смелый ход католической миссии
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
05.05.17
Бастион казахской финансовой стабильности слегка пошатнулся
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
05.05.17
Повторит ли Венесуэла судьбу Украины?
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
05.05.17
Нужна ли Турция Европе, и верит ли в это Эрдоган
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
05.05.17
Лукашенко: Надо выстраивать с Китаем такие же отношения, как с Россией
МинскБелоруссия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
05.05.17
Политика как карикатура на саму себя
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Пентагон: Агрессия России в Восточной Европе носит постоянный характер
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
04.05.17
Дети, пережившие войну и оккупацию: фоторепортаж из Челябинска
ЧелябинскРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
Турция может «случайно» нанести удар по спецназу США в Сирии
АнкараТурция Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
Пензу трясёт от коррупционных скандалов
ПензаРоссия Коррупция Политика
ещё главное