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Генпрокуратура: «Почта России» нарушила закон при покупке двух Ту-204

Экономика

Модернизация «Почты России» не прошла бесследно

Ту-204СМ
Sengdes
Ту-204СМ

Москва, 5 мая 2017, 00:11 — REGNUM  Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в следственные органы материалы проверки по вопросу законности приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Подтверждаю, что материалы проверки по факту приобретения руководством «Почты России» двух самолетов Ту-204 направлены в следственные органы. В данных действиях усматриваются признаки преступления по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — сказал Куренной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года «Почта России» закупила у компании «Ильюшин Финанс Ко.» два самолета Ту-204С за 3,39 млрд рублей. Воздушные суда получили имена «Петр» и «Екатерина» — в честь императоров Петра I и Екатерины II. Эксплуатация воздушных судов началась в ноябре 2016 года.

Эти самолеты перевозят почтовые грузы, в том числе заказы из интернет-магазинов, на дальневосточном и азиатском направлении.

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Почта России
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