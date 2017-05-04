В новгородском Любытино за 10 лет достроили новый полигон ТБО

Любытино, Новгородская область, , 22:53 — REGNUM В Любытинском районе Новгородской области введён в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который строился с 2007 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, полигон площадью 50 тыс. кв метров разместился в урочище Шереха.

Объект строился с 2007 года, но к 2013 году, как планировалось ранее, не был введен в эксплуатацию в связи с изменившимися требованиями федерального законодательства: необходимо было выполнить дополнительные природоохранные мероприятия и получить разрешительные документы. Всё это время отходы вывозились в Маловишерский и Боровичский районы, а также на частный полигон возле поселка Неболчи.

Работы удалось завершить после заключения в 2015 году концессионного соглашения между администрацией Любытинского района и ООО «Экосити» — эта компания эксплуатирует полигон в Малой Вишере, а также занимается вывозом отходов в Великом Новгороде, Малой Вишере и Чудово.

В апреле 2017 года новый любытинский полигон был внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов. Всего в Новгородской области в Госреестр включены 11 полигонов, отвечающих современным стандартам по складированию, изоляции и обезвреживанию ТБО.