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Глава Тверской области договорился с мэром Москвы о ремонте дорог

Экономика

Столица поможет Твери отремонтировать центральные улицы

Тверь, 4 мая 2017, 21:48 — REGNUM  Мэрия Москвы планирует оказать Тверской области поддержку в ремонте центральных улиц Твери. Переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным провел сегодня, 4 мая, губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Встреча проходила в рамках совместного заседания Государственного совета РФ и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое в Кремле провел президент Владимир Путин.

В частности, в ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о том, что столица окажет тверскому региону поддержку в ремонте одной из основных транспортных артерий Твери: дороги от площади Гагарина до Обелиска Победы. В частности, планируется привести в порядок улицы Вагжанова и Советская.

Также стороны договорились о дальнейшем обсуждении вопросов по продолжению совместной работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети областного центра.

Сотрудничество Тверской области с правительством Москвы ведется в рамках соглашения, заключенного в прошлом году. Благодаря этой работе Тверской области было предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

Ранее, напомним, стало известно, что мэрия Москвы перечислит Тверской области 508,7 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко. Раннее на эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей. Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища.

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