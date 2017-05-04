Клиентам проблемных банков и «дольщикам» Татарии помогут землей

Казань, , 21:43 — REGNUM Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарии рассмотрел законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс республикив рамках реализации мер, направленных на поддержку лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, законопроект предлагает расширить пункт о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной, муниципальной, а также не разграниченной собственности без проведения торгов на основании соответствующего распоряжения главы республики дополнительным критерием, предусматривающим возможность поддержки пострадавших клиентов финансовых и кредитных организаций, а также застройщиков.

По словам первого заместителя главы Минземимущества Татарии Сергея Демидова, принятие законопроекта в дальнейшем потребует большой работы по изменению подзаконных актов республики. Он отметил, что предложения по «дорожной карте» уже разработаны и находятся на стадии утверждения. «Мы предлагаем следующий алгоритм и он, скорее всего, будет основным: мы передаем инвестору инвестиционно привлекательные земельные участки, на которых будут реализовываться проекты. Часть средств от реализации данного проекта пойдет на удовлетворение требований лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков», — пояснил Демидов.

Депутаты Комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Государственного Совета Татарии, которое состоится 11 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблему поддержки пострадавших клиентов банков и «дольщиков» республики глава Татарии Рустам Минниханов обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля.

«Мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, оказать поддержку. Это одна категория. И вторая категория — это «дольщики», мы тоже с ними работаем. Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны. Эти две темы, которыми мы занимаемся», — сказал Минниханов.

С начала года лишились лицензии четыре банка, зарегистрированных в регионе, — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк». Первые три кредитные организации позже были признаны банкротами, рассмотрение иска о признании банкротом «Татагропромбанка» находится в стадии подготовки.

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