Четверг, 4 Мая 2017 года
22:26:24 МСК

Клиентам проблемных банков и «дольщикам» Татарии помогут землей

Экономика

Однако для урегулирования схемы предоставления участков необходимо внести изменения в республиканские подзаконные акты

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962
Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

Казань, 4 мая 2017, 21:43 — REGNUM  Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарии рассмотрел законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс республикив рамках реализации мер, направленных на поддержку лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, законопроект предлагает расширить пункт о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной, муниципальной, а также не разграниченной собственности без проведения торгов на основании соответствующего распоряжения главы республики дополнительным критерием, предусматривающим возможность поддержки пострадавших клиентов финансовых и кредитных организаций, а также застройщиков.

По словам первого заместителя главы Минземимущества Татарии Сергея Демидова, принятие законопроекта в дальнейшем потребует большой работы по изменению подзаконных актов республики. Он отметил, что предложения по «дорожной карте» уже разработаны и находятся на стадии утверждения. «Мы предлагаем следующий алгоритм и он, скорее всего, будет основным: мы передаем инвестору инвестиционно привлекательные земельные участки, на которых будут реализовываться проекты. Часть средств от реализации данного проекта пойдет на удовлетворение требований лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков», — пояснил Демидов.

Депутаты Комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Государственного Совета Татарии, которое состоится 11 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблему поддержки пострадавших клиентов банков и «дольщиков» республики глава Татарии Рустам Минниханов обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля.

«Мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, оказать поддержку. Это одна категория. И вторая категория — это «дольщики», мы тоже с ними работаем. Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны. Эти две темы, которыми мы занимаемся», — сказал Минниханов.

С начала года лишились лицензии четыре банка, зарегистрированных в регионе, — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк». Первые три кредитные организации позже были признаны банкротами, рассмотрение иска о признании банкротом «Татагропромбанка» находится в стадии подготовки.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Дети, пережившие войну и оккупацию: фоторепортаж из Челябинска
ЧелябинскРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
Пензу трясёт от коррупционных скандалов
ПензаРоссия Коррупция Политика
NB!
04.05.17
Приднестровье: Молдавия «жонглирует огнем в пороховом погребе»
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
04.05.17
The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
«Ле Пен хочет спасти Европу от ЕС»
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
04.05.17
El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»
МадридИспания Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье
КишинёвМолдавия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Владимир Маркин«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
ТбилисиГрузия США в Закавказье Политика
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
ещё главное