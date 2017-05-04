Четверг, 4 Мая 2017 года
22:26:20 МСК

Тверской губернатор: Задачу по расселению ветхого жилья выполним в срок

Экономика

Продление действия программы до 2019 года поможет в решении проблем жителей тех домов, которые не вошли в программу ранее

Игорь Руденя на заседании у Владимира Путина
Иллюстрация: Тверскаяобласть.рф
Игорь Руденя на заседании у Владимира Путина

Тверь, 4 мая 2017, 21:25 — REGNUM  Тверская область планирует в срок выполнить показатели программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам совместного заседания Государственного совета РФ и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое 4 мая провел Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Напомним, реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стала одной из основных тем заседания.

«Задачи стоят очень серьезные, сегодня мы провели консультации с коллегами из федерального центра. Показатели программы корректировать не будем, планируем выполнить их в установленный срок», — обозначил Игорь Руденя.

Владимир Путин на заседании отметил, что в целом по РФ до сентября 2017 года новое жилье должны получить более 700 тыс. человек.

«На 1 апреля 2017 года расселено почти 73 процента от планового показателя. Подавляющее большинство субъектов Федерации выполняют поставленные задачи, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня», — отметил Владимир Путин.

В Тверской области из 8,3 тыс. человек, которые являются участниками программы переселения, на данный момент новое жилье получили более пяти тысяч человек.

Правительством региона принят ряд мер для ликвидации отставания от графика и повышения эффективности реализации программы. Так, создана рабочая группа, которая ведет контроль качества и объёмов строительства, а также соответствия приобретаемых жилых помещений требованиям, установленным контрактами и действующим законодательством.

Были найдены решения по каждой отдельной проблемной ситуации первого и второго этапов программы. Принимаются меры для завершения переселения граждан в дома, введенные в эксплуатацию в рамках реализации третьего этапа.

В четвертом этапе участвует 21 муниципальное образование, планируется переселить в новое жилье более полутора тысячи человек. На текущий момент заключено 57 государственных контрактов на приобретение либо строительство жилых помещений. Это позволит расселить 94 аварийных дома. Особое внимание уделяется качеству возводимого жилья.

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с января 2019 года, а на переходный период предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность.

«Мы позитивно воспринимаем решение президента Владимира Путина о продлении этой программы. Нам это очень сильно поможет в решении задач по переселению граждан из аварийного жилья, которое не было признано таковым на начало 2012 года», — подчеркнул Игорь Руденя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ликвидация ветхого жилья
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Дети, пережившие войну и оккупацию: фоторепортаж из Челябинска
ЧелябинскРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
Пензу трясёт от коррупционных скандалов
ПензаРоссия Коррупция Политика
NB!
04.05.17
Приднестровье: Молдавия «жонглирует огнем в пороховом погребе»
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
04.05.17
The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
«Ле Пен хочет спасти Европу от ЕС»
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
04.05.17
El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»
МадридИспания Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье
КишинёвМолдавия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Владимир Маркин«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
ТбилисиГрузия США в Закавказье Политика
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
ещё главное