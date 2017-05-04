Тверской губернатор: Задачу по расселению ветхого жилья выполним в срок

Тверь, , 21:25 — REGNUM Тверская область планирует в срок выполнить показатели программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам совместного заседания Государственного совета РФ и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое 4 мая провел Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Напомним, реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стала одной из основных тем заседания.

«Задачи стоят очень серьезные, сегодня мы провели консультации с коллегами из федерального центра. Показатели программы корректировать не будем, планируем выполнить их в установленный срок», — обозначил Игорь Руденя.

Владимир Путин на заседании отметил, что в целом по РФ до сентября 2017 года новое жилье должны получить более 700 тыс. человек.

«На 1 апреля 2017 года расселено почти 73 процента от планового показателя. Подавляющее большинство субъектов Федерации выполняют поставленные задачи, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня», — отметил Владимир Путин.

В Тверской области из 8,3 тыс. человек, которые являются участниками программы переселения, на данный момент новое жилье получили более пяти тысяч человек.

Правительством региона принят ряд мер для ликвидации отставания от графика и повышения эффективности реализации программы. Так, создана рабочая группа, которая ведет контроль качества и объёмов строительства, а также соответствия приобретаемых жилых помещений требованиям, установленным контрактами и действующим законодательством.

Были найдены решения по каждой отдельной проблемной ситуации первого и второго этапов программы. Принимаются меры для завершения переселения граждан в дома, введенные в эксплуатацию в рамках реализации третьего этапа.

В четвертом этапе участвует 21 муниципальное образование, планируется переселить в новое жилье более полутора тысячи человек. На текущий момент заключено 57 государственных контрактов на приобретение либо строительство жилых помещений. Это позволит расселить 94 аварийных дома. Особое внимание уделяется качеству возводимого жилья.

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с января 2019 года, а на переходный период предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность.

«Мы позитивно воспринимаем решение президента Владимира Путина о продлении этой программы. Нам это очень сильно поможет в решении задач по переселению граждан из аварийного жилья, которое не было признано таковым на начало 2012 года», — подчеркнул Игорь Руденя.