Тамбовский губернатор договорился с главой «Россельхозбанка»

Тамбов, , 20:09 — REGNUM В Москве прошла рабочая встреча председателя правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева и губернатора Тамбовской области Александра Никитина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс региона, финансирования действующих сельхозпредприятий и строительства новых производственных объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Было отмечено, что данная кредитная организация является опорным банком для аграриев области. Так, в I квартале 2017 года на финансирование АПК Тамбовщины направлено 2,9 млрд рублей, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. И объемы инвестиционного и оборотного кредитования постоянно наращиваются. За все время сотрудничества банк принял участие в реализации 23 инвестиционных проектов на территории области с общим объемом финансирования более 21 млрд рублей. При этом в целом в агропромышленный комплекс региона вложено более 73 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Россельхозбанк», в частности, выступил финансовым партнёром строительства Токаревской птицефабрики. Это комплекс, который включает в себя 11 производственных объектов, в том числе инкубатор, семь площадок выращивания, комбикормовый завод, цех по производству органических удобрений. Их строительство ведется на территории Токаревского и Жердевского районов с 2013 года. Стоимость проекта превышает 9 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей — средства Россельхозбанка.

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Александр Никитин и Дмитрий Патрушев договорились о подписании во время экономического форума, который пройдет в Петербурге в начале июня, рамочного соглашения о сотрудничестве между администрацией области и банком.