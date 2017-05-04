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В Камбодже началось строительство первого НПЗ стоимостью $620 млн

Экономика

НПЗ будет расположен в провинции Преа-Сианук

Камбоджа
Камбоджа

Пномпень, 4 мая 2017, 20:10 — REGNUM  В Камбодже прошла церемония закладки фундамента первого нефтеперерабатывающего завода, 4 мая сообщает Associated Press.

В строительстве НПЗ примут участие инженерные подразделения компании China National Petroleum, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Камбоджи Суй Сем.

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НПЗ будет расположен в провинции Преа-Сианук. Ожидается, что завод будет перерабатывать 2 млн тонн сырой нефти в год. Стоимость проекта составит около $620 млн, строительство будет завершено в 2019 году.

К 2022 году перерабатывающая мощность завода достигнет 5 млн тонн сырой нефти в год. Большинство сырой нефти на НПЗ будет поступать с Ближнего Востока.

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Напомним, в Камбодже внутренний спрос на топливо неуклонно растет. В 2015 году в страну было импортировано 1 млн 800 тыс. тонн топлива, что на 6,7% превышает показатели 2014 года. В настоящий момент 14 местных и международных компаний импортируют в Камбоджи дизельное топливо.

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