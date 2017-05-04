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Грузинская авиакомпания начнет летать в Сочи

Экономика

Рейсы по маршруту Тбилиси-Сочи-Тбилиси будут выполняться со 2 июня до конца летнего навигационного сезона дважды в неделю

Самолёт
Gleb Osokin
Самолёт

Тбилиси, 4 мая 2017, 20:03 — REGNUM  Грузинская авиакомпания Georgian Airways начинает выполнение регулярных авиарейсов по маршрутам Тбилиси — Сочи — Тбилиси и Батуми — Тель-Авив — Батуми, а также возобновит выполнение регулярных рейсов между Тбилиси и Тегераном и внутренних авиарейсов между Тбилиси и Батуми. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Рейсы по маршруту Тбилиси — Сочи — Тбилиси будут выполняться со 2 июня до конца летнего навигационного сезона два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. По маршруту Батуми — Тель-Авив самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям с 4 мая по 15 октября.

Что касается рейсов в Тегеран, то с 9 мая по 5 июня они будут выполняться дважды в неделю (по вторникам и пятницам), а с 5 июня до 29 сентября — 4 раза в неделю (во вторник — 2 раза в день, а также в пятницу и субботу).

Регулярные рейсы авиакомпания выполняет самолетами типа Boeing B737 и CL600. В министерстве отмечают, что рейс по маршруту Тбилиси — Сочи станет для Georgian Airways новым направлением, а по маршруту Батуми — Тель-Авив авиакомпания до сих пор выполняла чартерные рейсы.

Разрешение на выполнение новых регулярных рейсов Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании Georgian Airways 3 мая.

Из городов России Georgian Airways выполняет регулярные рейсы в Москву (ежедневно) и Санкт-Петербург (по вторникам и пятницам).

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