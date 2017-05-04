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В Литве – самые маленькие пенсии по Прибалтике

Экономика

Бюджет литовского пенсионера – 9 евро в день

Vadim Timoshkin

Вильнюс, 4 мая 2017, 19:55 — REGNUM  В Литве размер пенсии по старости самый маленький по сравнению с другими странами Прибалтики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 мая, в Институте финансов банка Swedbank, в котором провели очередной сравнительный анализ ситуации в Литве, Латвии и Эстонии. Житель Литвы с необходимым стажем социального страхования получает пенсию в размере 287 евро.

«Другими словами, это 9,5 евро в день на содержание жилья, продукты питания, транспорт, лекарства и другие самые необходимые расходы. Такие спутники достойной старости, как поездки за границу, содержательный досуг и культурные развлечения становятся невозможными, даже если к средней пенсии добавить несколько дополнительных евро», — сказала руководитель института Юрате Цвиликене.

Большинство работающих граждан Литвы самой важной составляющей качественной жизни на пенсии называют финансовую независимость и только потом упоминают здоровье.

Тем временем все больше сегодняшних работников считают, что они сами должны заботиться о своей будущей пенсии — так считает 41% респондентов.

Сейчас дополнительно на пенсию копят почти 9 из 10 официальных работников, и, по данным Центробанка Литвы, жители в пенсионных фондах уже накопили имущество на сумму более 2,62 млрд евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Надеяться на пенсию в Литве – «иллюзия и преступление»

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