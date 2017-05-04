СМИ: Рост ВВП Индии в 2019-2020 годах может достигнуть 10%

Нью-Дели, , 19:14 — REGNUM Рост ВВП Индии может достигнуть 10% в 2019—2020 годах, заявила президент конфедерации индийской промышленности (CII) Шобана Каминени, 4 мая сообщает The Economic Times.

Читайте также: К 2027 году 56,5% энергетики Индии не будет связано с ископаемым топливом

«Мы твердо убеждены в том, что рост ВВП Индии может достигнуть 10% в ближайшие три года. Согласно данным CII, в текущем году рост ВВП может достигнуть 8%», — заявила Каминени.

«Анализ CII показывает, что сейчас, мы создаем около 3 млн 700 тыс. рабочих мест ежегодно», — добавила президент CII.

Читайте также: В марте Индия увеличила прямые инвестиции за рубеж более чем в два раза

Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал доклад, согласно которому, в текущем году рост экономики Индии достигнет 7,2%, при этом в докладе было отмечено, что в 2018−1919 годах экономический рост составит 7,5%. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия получит кредит в размере $160 млн на развитие энергетики