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СМИ: Рост ВВП Индии в 2019-2020 годах может достигнуть 10%

Экономика

В текущем финансовом году рост ВВП Индии может достигнуть 8%

Нью-Дели, 4 мая 2017, 19:14 — REGNUM  Рост ВВП Индии может достигнуть 10% в 2019—2020 годах, заявила президент конфедерации индийской промышленности (CII) Шобана Каминени, 4 мая сообщает The Economic Times.

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«Мы твердо убеждены в том, что рост ВВП Индии может достигнуть 10% в ближайшие три года. Согласно данным CII, в текущем году рост ВВП может достигнуть 8%», — заявила Каминени.

«Анализ CII показывает, что сейчас, мы создаем около 3 млн 700 тыс. рабочих мест ежегодно», — добавила президент CII.

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Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал доклад, согласно которому, в текущем году рост экономики Индии достигнет 7,2%, при этом в докладе было отмечено, что в 2018−1919 годах экономический рост составит 7,5%. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.

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