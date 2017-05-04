Путин: При освоении Тамбейского месторождения «Газпрому» нужны партнеры

Москва, , 19:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру привлечь партнеров из числа российских компаний к проекту освоения запасов Тамбейской группы месторождений. Об этом глава государства заявил сегодня, 4 мая, в ходе рабочей встречи с Миллером.

«Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами (Тамбейского кластера месторождений — ИА REGNUM ). Но просил бы вас обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. Первое — при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы и второе — максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что чем более Россия будет независимой в сфере добычи полезных ископаемых, тем лучше. Кроме того, такой курс должен поддержать высокотехнологичную сферу российской экономики.

В свою очередь Миллер заявил, что разработка Тамбейского кластера месторождений позволит реализовать новые проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии.

Дело в том, что ряд месторождений Тамбейской группы содержат так называемый жирный газ, который характеризуется высоким содержанием этана.

«Глубокая переработка компонентов «жирного газа», без сомнения, повысит экономическую эффективность разработки всех запасов Тамбейской группы», — подчеркнул Миллер.

Глава «Газпрома» заявил, что госкомпания готова рассмотреть возможности создания совместного предприятия по освоению Тамбейской группы месторождений, и в первую очередь будет ориентироваться именно на российские компании.

Также Миллер рассказал президенту, что объем запасов Тамбейского кластера составил 6,7 трлн куб. м, в целом по месторождениям «Газпрома» запасы оцениваются в 36,4 трлн куб. м.

Тамбейский кластер месторождений расположен на полуострове Ямал.