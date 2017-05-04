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Три республики СКФО заслужили премии за ликвидацию ветхого жилья

Экономика

Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Чечня получат поощрение за своевременное окончание программы переселения из аварийного фонда

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952
Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Грозный, 4 мая 2017, 17:57 — REGNUM  Программа ликвидации ветхого жилья выполнена полностью только в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В числе тех, кто полностью завершил расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, оказались Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Чечня, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам проведенной работы правительству РФ предложено подготовить предложения о финансовом поощрении этих республик. Об этом сегодня, 4 мая, было сказано на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу выполнения майских указов.

Всего в Российской Федерации, как было сказано в ходе совещания, полностью справились с программой 14 регионов. Было переселено из аварийного жилья 860 тысяч человек.

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В Северной Осетии тормозит программа ликвидации ветхого жилья

Согласно программе, до 1 сентября 2017 года в субъектах России необходимо переселить из аварийного жилья еще более 711 тыс. человек. По данным Минстроя, на 1 марта эти планы выполнены более чем на 70%.

На Северном Кавказе, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, отстает от графика выполнения программы переселения Северная Осетия. Более 36% аварийной площади в республике до сих пор не расселено.

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Ликвидация ветхого жилья
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