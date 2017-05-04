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«ЕР» проследит за ценами на отечественные и импортные семена и саженцы

Экономика

К участию в мониторинге приглашены представители более шестидесяти регионов России

Москва, 4 мая 2017, 17:22 — REGNUM  

«Единая Россия» начала совместную акцию федеральных проектов «Дом садовода — опора семьи» и «Народный контроль» по мониторингу уровня цен на семена и саженцы отечественного и импортного производства, а также по оценке доли импорта в общем объеме, представленном на рынках, в специализированных и сетевых магазинах.

«К участию в акции, которая завершится 15 мая, приглашены представители более шестидесяти регионов России, научного сообщества, эксперты «Союза садоводов России», производители посадочного материала. По итогам мониторинга мы планируем обобщить результаты данных из регионов, использовать их для оценки уровня зависимости отечественного садоводства и огородничества от импорта. Это позволит экспертам в дальнейшем выработать ряд мер по развитию отечественной селекции, снижению доли импортной продукции, повышению доступности для садоводов современного, высокопродуктивного семенного и посадочного материала», — сообщил координатор партийного проекта «Дом садовода — опора семьи» Олег Валенчук.

По словам Валенчука, задача Партии «Единая Россия» — помочь людям в подборе качественного посадочного материала, а также максимально снизить зависимость от импорта в сфере сельскохозяйственного производства. Для этого продукция российских компаний должна быть самого высокого качества, отвечать запросам потребителя, быть конкурентоспособной.

По словам координатора партийного проекта «Народный контроль» Анны Кувычко, сегодня аграрии нашей страны производят до 80% овощной продукции.

«Наша задача — максимально развивать программу импортозамещения, постепенно заполняя рынок своей сельхозпродукцией. В рамках партийного проекта «Народный контроль» мы обязательно будем привлекать и активистов проекта из регионов нашей страны. Люди, которые занимаются земледелием, не должны быть заложниками цен на посадочный материал. Ведь именно от них напрямую зависит продовольственная безопасность нашей страны. Важно, что мониторинг цен проводится во взаимосвязи с проектом «Дом садовода — опора семьи», — отметила парламентарий.

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Импортозамещение
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