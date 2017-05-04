Программа стабильности Литвы: как страна собирается выбираться «со дна»

Вильнюс, , 17:20 — REGNUM В комитете по делам Европы Сейма Литвы сегодня, 4 мая, была представлена программа о стабильности Литвы на 2017 год, которую правительство одобрило 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эту программу Комитет по делам Европы рассматривает ежегодно, стремясь принимать как можно более активное участие в парламентском контроле над этим процессом.

В программе стабильности на 2017 год предусмотрено ежегодно стремиться к профициту сектора власти, который был бы не менее 0,3% от ВВП. В ней также указано, что ВВП в 2017 году будет расти быстрее, чем в 2016 году, и рост составит 2,7% (в 2016 ВВ вырос на 2,3%). С 2017 года рост экономики Литвы станет более сбалансированным, ВВП в 2018—2020 годах будет в среднем увеличиваться примерно на 2,5% в год — этот рост будет обусловлен внутренним и внешним спросом.

В программе стабильности предусмотрены следующие цели политики общественных финансов на 2017−2020 года:

— проводить фискальную политику с учетом состояния цикла экономики;

— повышать перераспределяемую часть ВВП до уровня 32% от ВВП;

— проводить структурные реформы, повышающие потенциал роста экономики и стабильность общественных финансов;

— быстрее копить фискальные резервы сектора власти;

— сократить уровень долгов сектора власти до менее 40% от ВВП.

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