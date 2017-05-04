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Президенту Литвы не нравятся будущие условия труда граждан

Экономика

Новый Трудовой кодекс необходимо доработать, уверена она

Даля Грибаускайте
Augustas Didžgalvis
Даля Грибаускайте

Вильнюс, 4 мая 2017, 17:21 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что если в Сейме будет принят согласованный на Трехстороннем совете новый Трудовой кодекс, который должен вступить в силу в июле 2017 года, то его сразу же надо будет дополнить, так как сейчас права работников недостаточно защищены.

«Тот дисбаланс и переговорные силы работников точно занижены, и положение профсоюзов ухудшилось. Так что если политики и решат принять Трудовой кодекс с этими поправками, его сразу нужно будет дополнить», — сказала Грибаускайте в эфире национального телерадиовещателя LRT.

По ее мнению, соглашения, достигнутые на Трехстороннем совете — недостаточные.

«С Трудовым кодексом возникает большая проблема, потому перед выборами обещания были одни, сейчас мы видим, что правительство из своих рук и Сейм из политических рук передали кодекс Трехстороннему совету, который является для политиков всего лишь органом совещательного характера. Те соглашения, которые могут быть приняты, конечно, компромиссные, потому что никогда бизнес или профсоюзы не смогут договориться по поводу тонких и важных мер, гарантирующих безопасность, поэтому, несомненно, эти соглашения только частичные, и их недостаточно», — сказала президент.

Напомним, 2 мая Сейм Литвы после представления взялся за рассмотрение поправок к Трудовому кодексу, который должен вступить в силу с июля 2017 года.

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