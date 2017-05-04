Главный поставщик газа в Дагестане оштрафован на 2,6 млн рублей
УФАС уличило «Газпром газораспределение Махачкала» в нарушении порядка ценообразования
Махачкала, 4 мая 2017, 17:14 — REGNUM Компания «Газпром газораспределение Махачкала» поплатилась крупным штрафом за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Нарушение закона «О защите конкуренции» выявило управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану.Как сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе ведомства, компания нарушила порядок ценообразования, потребовав от строительной организации «Вираж» более 184 тысяч рублей за присоединение к газовым сетям объекта. Антимонопольная служба оштрафовала АО «Газпром газораспределение Махачкала» на 2,6 млн рублей.
В 2016 году дагестанское УФАС возбудило антимонопольное дело против компании «Дагнефтепродукт», которая имеет монопольное право на перевалку нефти в Махачкалинском морском торговом порту. По данным ведомства, компания неоднократно нарушала порядок ценообразования при установлении тарифов на свои услуги. Сами тарифы были установлены в иностранной валюте, что также является нарушением.
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