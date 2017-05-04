Воронежский «Тяжмехпресс» подал иск о банкротстве к «Уралвагонзаводу»

Воронеж, , 16:49 — REGNUM Иск с требованием признать банкротом научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» направил в Арбитражный суд Свердловской области воронежский «Тяжмехпресс». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда, иск был принят к рассмотрению 3 мая.

Известно, что сумма исковых требований ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» к уральскому предприятию составляет 12, 25 млн рублей.

Воронежский завод «Тяжмехпресс» (ТМП) является крупнейшим в России предприятием по выпуску оборудования для кузнечно‑ и листоштамповочных производств и цехов. В прошлом году прибыль «ТМП» составила 88,3 млн рублей, тогда как годом раньше завод сработал в убыток.

НПК «Уралвагонзавод» специализируется на разработке и производстве военной техники, а также техники для дорожного строительства, выпускает железнодорожные вагоны. В состав корпорации входят 40 предприятий, НИИ и конструкторские бюро. Корпорация находится в собственности государства. 2016 год «УВЗ» завершил с убытком.