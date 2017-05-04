Ярославские моторостроители получили благодарность президента

Ярославль, , 16:30 — REGNUM Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» получил благодарность Владимира Путина «за большой вклад в развитие машиностроения и многолетний добросовестный труд». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом «Автодизеле»

Награду главы государства передал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов генеральному директору Ярославского моторного завода Андрею Матюшину на торжественной церемонии вручения государственных наград.

Президент России высоко оценил заслуги сотрудников «Автодизеля» в развитии современного двигателестроения на территории страны. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России и стран СНГ.

Ведущий инвестиционный проект предприятия — производство средних рядных четырех‑ и шестицилиндровых дизельных двигателей семейства ЯМЗ-530 мощностью от 120 до 330 л.с. стандартов «Евро-4» и «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6». Семейство ЯМЗ-530 включает газовую версию двигателей, старт производству которых Владимир Путин дал в ноябре 2016 года.

«Благодарность Президента России — это высокая и заслуженная награда всего коллектива ярославских моторостроителей за высокопрофессиональный и самоотверженный труд. Совсем недавно, 20 октября 2016 года, наш завод торжественно отметил столетие со дня создания. Ярославский моторный завод вносит значительный вклад в развитие региона и отечественного двигателестроения. Самое актуальное подтверждение тому — наш проект по производству передового семейства двигателей ЯМЗ-530, соответствующего высоким экологическим стандартам. Это очередная славная страница в истории предприятия. В будущем мы готовы реализовать много новых стратегических проектов. Предприятие обладает уникальной производственной базой, на ЯМЗ сформирована команда высококвалифицированных сотрудников, за долгие годы наработано большое доверие потребителей и партнеров. Уверен, что новый период развития завода станет продолжением его легендарных традиций и залогом успешного будущего предприятия», — сказал генеральный директор Ярославского моторного завода «Автодизель» Андрей Матюшин.