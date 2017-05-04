«Башнефть» получит налоговые льготы

Уфа, , 16:22 — REGNUM На ближайшее заседание Госсобрания Башкири будет вынесен законопроект об изменениях в закон «О налоге на имущество организаций». Документ разработан в целях стимулирования инвестиционной активности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предусматривает установление льготы по налогу на имущество организаций в размере 50% исчисленной суммы налога в отношении вновь созданного и (или) приобретенного имущества, используемого для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья, введенного в эксплуатацию на территории республики, принятого к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, с января 2017 года.

Обязательными условиями получения льготы являются обеспечение инвестиций в основной капитал не менее 1 млрд рублей в течение одного налогового периода и прирост налоговой базы по налогу по сравнению с предыдущим налоговым периодом не менее чем на 5%.

«Это очень актуальное решение, с инициативой которого к нам обратилось правительство республики, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Основная цель этого законопроекта — стимулировать нефтедобывающие компании к модернизации уже имеющихся и созданию новых производств по добыче и транспортировке сырья на территории республики».

«Законопроект одновременно выгоден и государству, и бизнесу. Интерес нефтедобывающих компаний очевиден — это 50-процентная льгота по налогу на имущество, что весьма существенно. Республике в свою очередь выгодно, чтобы одни из крупнейших налогоплательщиков не уходили на новые рынки, а здесь, в Башкортостане, развивали производство, наращивали обороты и платили больше налогов в региональный бюджет. Льгота будет предоставляться только на новое имущество, принятое на учет с начала текущего года. То есть речь идет о развитии, об инвестиционных проектах. Да, за счет предоставления льготы бюджет республики недополучит определенный объем средств. Выпадающие доходы составят около 300 млн рублей в год. Однако они будут компенсированы за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, которые, как ожидается, не только полностью покроют, но и превысят выпадающие доходы. Льгота будет предоставляться только тем компаниям, которые нарастят налоговую базу минимум на 5%, а соответственно и заплатят больше налогов в бюджет», — подчеркнул спикер.

Данная программа рассчитана на три года. Впоследствии в зависимости от эффективности льготы будет принято решение, продлять действие закона или нет.

«В случае, если законопроект будет принят, нефтедобывающие предприятия смогут модернизировать свои основные производственные фонды, а бюджет республики не только не потеряет ни копейки денег в первые три года, а наоборот в перспективе будет получать больше доходов за счет больших налогов, отметил Толкачев. — Уверен, возможность получения льготы заинтересует многие компании. Понятно, что основной игрок на данном рынке это «Башнефть», однако на территории республики в сфере добычи и транспортировки нефти работают в общей сложности 14 предприятий, попадающих под условия законопроекта. Все они могут получить льготу. Проект в целом рациональный, надеюсь, при голосовании каждый парламентарий примет по нему разумное решение».