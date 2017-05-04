«Нефть падает к шестинедельным минимумам»

Москва, , 16:03 — REGNUM Нефтяной рынок 4 мая лихорадит. Баррель североморской нефти Brent стоит к настоящему времени $49,84 и падает почти на 2%. Легкая нефть WTI торгуется по $46,85 (-2,1%). Основная причина столь заметных продаж кроется в компонентах отчета Минэнерго США, представленном накануне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Запасы черного золота в стране за прошлую неделю сократились меньше, чем прогнозировалось, на 930 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 191 тыс. баррелей, увеличилась и добыча сырья. Так, США вернулись к показателям суточной выкачки августа 2015 года — сейчас добыча составляет 9,29 млн баррелей/сутки», — пояснила эксперт.

По ее мнению, «на фоне подобных цифр все новости со стороны переговоров ОПЕК сразу меркнут. Соглашение по заморозке нефти плавно продвигается в массы, стороны готовы его в общих чертах продлевать еще на полгода».

«Однако видно, что для стран-нефтепроизводителей, не примкнувших к соглашению, рынок становится все более интересным. Речь идет о США и их возможностях поставок сланцевой нефти», — сказала Бодрова.

«Баррель Brent вполне может просесть в область $49,0−49,2 в ближайшее время», — предположила эксперт.

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