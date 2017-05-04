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«Рубль капитулирует»

Экономика

Пока рыночная конъюнктура складывается в пользу доллара, заявила эксперт

Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 4 мая 2017, 15:54 — REGNUM  Российский рубль 4 мая слабеет в парах с иностранными валютами, и это движение вполне ожидаемое. Как только «россиянин» лишился поддержки со стороны нефти, рынок все расставил по своим местам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Техническая картина показывает, что после преодоления важного сопротивления на 57,50 для доллара следующая цель располагается на 58,15. Здесь очень важно закрепиться — так, чтобы чуть позже двинуться в область 58,45−59,00», — считает эксперт.

«Рынок 4 мая оставил без внимания новости Минфина РФ о намерении покупать валюту в период с 10 мая по 6 июня. Дело в том, что заявленный объем покупки слишком мал — он составляет 8,5 млрд рублей, — такая сумма просто затеряется внутри дня. Это в восемь раз меньше, чем ведомство приобретало в апреле», — отметила Бодрова.

«Пока рыночная конъюнктура складывается в пользу доллара. И если нефть продолжит дешеветь — а основания для этого имеются, — «американец» быстро пройдет к указанным целям», — полагает эксперт.

Напомним, сегодня, 4 мая, во второй половине дня доллар США стоит чуть больше 58 рублей (+1,1%), евро торгуется по 63,38 рубля (+1,5%).

Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на 5 мая на повышение. Доллар США будет стоить 57,57 рубля (+48 копеек), евро — 62,72 рубля (+40 копеек).

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