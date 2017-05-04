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Первую турецкую АЭС «Аккую» могут начать строить уже в июне 2017 года

Экономика

Потому что турецкое агентство по атомной энергии еще в начале марта подало заявку на получение лицензии на строительство атомной станции

Проект турецкой АЭС «Аккую»
Иллюстрация: Miraes.ru
Проект турецкой АЭС «Аккую»

Анкара, 4 мая 2017, 16:54 — REGNUM  Возведение энергетического стратегического российско-турецкого проекта — АЭС «Аккую» — могут начать уже в июне 2017 года, то есть почти на год раньше первоначально намеченного срока. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Известно, что 3 марта текущего года агентство по атомной энергии Турции подало заявку на получение лицензии на возведение АЭС. В «Русатом — международная сеть», подразделении «Росатома», отмечают, что за счет подачи документов турецкая сторона может выдать ограниченное разрешение на строительство станции уже в этом году.

При этом, «Росатом» не планирует начинать заливку первого бетона на площадке АЭС раньше 2018 года. Так, ожидалось, что в следующем году только будет получено разрешение на строительство, после чего будет залит первый бетон. Еще через пять лет АЭС, согласно планам, должны будут ввести в эксплуатацию, а в 2026 году — окончательное завершение строительства, говорил директор по правовым вопросам «Аккую Нуклеар» Илья Смирнов.

Однако в конце апреля в «Росатоме» заявили, что строительно-монтажные работы на первоочередных объектах первой турецкой АЭС «Аккую» планируют начать летом нынешнего года и выполнить в течение почти двух лет. Так, отмечалось, на первый этап рассчитан на июль, к этому времени должны быть получены разрешения и начаты земляные, строительные работы, а также строительство котлованов реакторного отделения энергоблоков №№1−2 на площадке первой очереди АЭС «Аккую».

Во время прохождения второго этапа (август) планируется получить разрешения. В следующем месяце — начать организацию рельефа на территории опреснительного комплекса, строительно-монтажные работы по созданию временных зданий и сооружений на площадке атомной станции. Третий этап реализации проекта предполагает, что в конце декабря 2017 года будут получены все разрешения и в начале 2018 года начаты строительные работы на месте водоотводящих каналов и земляных работ для организации рельефа на территории пункта захоронения очень низкоактивных отходов.

Напомним, что в среду, 3 мая, в Сочи по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что суммарный объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит $22 млрд.

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По планам АЭС «Аккую» в провинции Мерсин должна стать первой атомной станцией в Турции. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Общая мощность станции — 4800 МВт.

Еще в 2010 году Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС. Все шло по плану. В 2015 году в Турции был заложен первой фундамент морских сооружений АЭС, были заключены первые контракты на проектирование и строительство станции. Однако, как и газопровод «Турецкий поток», проект АЭС «Аккую», был заморожен в 2015 году после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет в небе над Сирией. Ситуация изменилась после встречи в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года Эрдогана и Путина. Тогда стороны объявили, что заинтересованы в строительстве АЭС «Аккую».

Строительство станции происходит по такой схеме, в которой владельцем АЭС является Россия. Так, российской атомной монополии принадлежит почти 100% в проекте. В будущем сторонним инвесторам могут продать до 49% в проекте, однако все же не менее 51% останется у российской стороны.

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что к 2018 году, доля партнеров российской атомной монополии по АЭС может составить 49%. Это согласуется с планами российской компании привлечь в проект другие компании для строительство первой с Турции АЭС.

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