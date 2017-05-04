Молодые люди в Испании будут получать субсидии на покупку жилья

Мадрид, , 15:51 — REGNUM Министр экономического развития Испании Иньиго де ла-Серна 4 мая заявил, что в рамках Государственного плана жилищного строительства на 2018−2021 годы будут выделяться субсидии в размере до 10,8 тыс. евро гражданам возрастом до 35 лет, которые собираются приобрести жилье, с ограничением до 20% от стоимости недвижимости, сообщает издание Expanción.

Министр сообщил об этом во время презентации королевского указа по новому плану жилищного строительства, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

Еще одним из основных новшеств плана стало повышение с 600 до 900 евро максимальной стоимости арендной платы, на которую может быть оформлена социальная помощь.

Кроме того, предусматривается, что государство и автономии будут выплачивать суммы в размере от 150 до 400 евро за аренду жилья для неизлечимо больных людей и уязвимых групп населения, распределяя нагрузку между Министерством и автономиями в 80% и 20% соответственно.

Таким образом, молодые люди в рамках нового плана могут получить помощь при оплате до 50% от аренды жилья и до 20% от стоимости покупаемой недвижимости (но не более 10,8 тыс. евро).

Однако чтобы получить помощь, они должны быть младше 35 лет и зарабатывать в три раза меньше минимальной заработной платы по стране. Арендная помощь будет предоставлена людям с доходами до 900 евро в месяц.

Люди, пострадавшие от выселения, будут получать до 400 евро в месяц на оплату аренды жилья при условии, что их доход также не превышает 900 евро. Однако в этом случае жилье будет предоставляться только из банка свободных помещений по согласованию с государственными службами.

Напомним, ранее правительство Испании объявило о предоставлении субсидий пожилым гражданам, достигшим возраста 65 лет, на оплату до 50% от аренды жилья или до 200 евро на покрытие ежемесячных коммунальных платежей (воды, электричества, газа и других коммунальных услуг). Однако при этом их доход также должен быть в три раза меньше минимальной зарплаты в Испании, которая в 2017 году составляет 707,6 евро в месяц.