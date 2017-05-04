Четверг, 4 Мая 2017 года
16:23:14 МСК

Молодые люди в Испании будут получать субсидии на покупку жилья

Экономика

Правительство Испании планирует выделять молодым людям до 11 тыс. евро на покупку жилья

Мадрид, 4 мая 2017, 15:51 — REGNUM  Министр экономического развития Испании Иньиго де ла-Серна 4 мая заявил, что в рамках Государственного плана жилищного строительства на 2018−2021 годы будут выделяться субсидии в размере до 10,8 тыс. евро гражданам возрастом до 35 лет, которые собираются приобрести жилье, с ограничением до 20% от стоимости недвижимости, сообщает издание Expanción.

Министр сообщил об этом во время презентации королевского указа по новому плану жилищного строительства, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

Еще одним из основных новшеств плана стало повышение с 600 до 900 евро максимальной стоимости арендной платы, на которую может быть оформлена социальная помощь.

Кроме того, предусматривается, что государство и автономии будут выплачивать суммы в размере от 150 до 400 евро за аренду жилья для неизлечимо больных людей и уязвимых групп населения, распределяя нагрузку между Министерством и автономиями в 80% и 20% соответственно.

Таким образом, молодые люди в рамках нового плана могут получить помощь при оплате до 50% от аренды жилья и до 20% от стоимости покупаемой недвижимости (но не более 10,8 тыс. евро).

Однако чтобы получить помощь, они должны быть младше 35 лет и зарабатывать в три раза меньше минимальной заработной платы по стране. Арендная помощь будет предоставлена людям с доходами до 900 евро в месяц.

Люди, пострадавшие от выселения, будут получать до 400 евро в месяц на оплату аренды жилья при условии, что их доход также не превышает 900 евро. Однако в этом случае жилье будет предоставляться только из банка свободных помещений по согласованию с государственными службами.

Напомним, ранее правительство Испании объявило о предоставлении субсидий пожилым гражданам, достигшим возраста 65 лет, на оплату до 50% от аренды жилья или до 200 евро на покрытие ежемесячных коммунальных платежей (воды, электричества, газа и других коммунальных услуг). Однако при этом их доход также должен быть в три раза меньше минимальной зарплаты в Испании, которая в 2017 году составляет 707,6 евро в месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
ещё главное