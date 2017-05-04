Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции

Смоленск, , 15:29 — REGNUM Несколько предприятий, расположенных в Брянской и Смоленской областях, лишены права на выпуск ряда наименований молочной продукции — в связи с несоответствием ее требованиям регламентов Таможенного союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как сообщается, в апреле, при проведении мониторинга, специалистами Россельхознадзора были выявлены партии сыров, творога, сметаны, кефира, масла, ряженки, молока цельного сгущенного с сахаром, которые не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

По предписанию надзорного органа и при поддержке ритейлеров вся некачественная молочная продукция была изъята из оборота.

Для того, чтобы несоответствующая требованиям качества продукция не попала в торговый оборот, Россельхознадзор направил материалы по данным фактам в Федеральную службу по аккредитации. Последняя приняла решение о прекращении действия 17 деклараций о соответствии.

Так, у смоленского ООО «Промконсервы» прекращено действие декларации на выпуск сгущенного молока (трех видов), творога с массовой долей жира 9%, сметаны с массовой долей жира 20%, кефира с массовой долей жира 1%.

Брянское ООО «Балтком Юни» потеряло право на выпуск масла «Крестьянского» с массовой долей жира 72,5%, брянское же ООО «Комол» — на выпуск масла «Крестьянское» и молоко питьевое пастеризованное «Российское». Также в число предприятий, которые лишились права на выпуск отдельных видов продукции, попали брянские ЗАО «Карачевмолпром», ООО «Молочный край», товарищество на вере «Сыр Стародубский», ООО «Виконт», ОАО «Брянский молочный комбинат».

В Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской обл. напомнили, что оборот пищевой продукции при отсутствии декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.