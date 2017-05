СОМАС сообщила о поступлении крупных заказов на новейший лайнер С919

Пекин, , 15:26 — REGNUM Китайская авиастроительная корпорация СОМАС сообщила о поступлении новых заказов на первый китайский узкофюзеляжный самолет С919. Несмотря на то, что лайнер еще ни разу не поднимался в воздух, 23 авиакомпании уже выразили желание приобрести новинку китайского авиапрома, разместив заказы на 570 единиц.

Новейший лайнер заинтересовал не только китайских перевозчиков, но и ряд иностранных авиакомпаний. В частности, заказы на С919 уже разместили немецкая авиакомпания PuRen Airlines и тайская City Airways, пишет «Сина синьвэнь».

Наибольшее количество заказов поступило от Air China, China Southern, China Eastern, Hainan Airlines и Sichuan Airlines, которые намерены обновить свой парк ближнемагистральных самолетов за счет С919.

Рекордное количество самолетов предзаказали лизинговые компании Ping An Leasing, CCB Financial Leasing, каждая из которых выразила готовность закупить по 50 единиц, CBC Leasing Co Ltd и ABC Financial Leasing закупят еще по 45 самолетов.

На международные заказы приходится около 10% от общего объема, включая авиакомпании из Германии и Таиланда, а также из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Крупнейшая коммерческая лизинговая компания в мире GE Capital Aviation Services, заказала 20 самолетов C919.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиастроительная корпорация СОМАС назвала имена членов экипажа, которым предстоит провести первые летные испытания новейшего китайского авиалайнера С919, тестовый полет которого состоится уже 5 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский лайнер С919 поднимет в воздух бывший пилот China Eastern Airlines