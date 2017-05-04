В Москве в программу реновации могут попасть девятиэтажки

Москва, , 14:53 — REGNUM Снос девятиэтажек в Москве не планируется. Такая возможность может быть рассмотрена лишь в порядке большого исключения и при определенных условиях. Об этом сегодня, 4 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии, а жители выступят «за», мы можем рассмотреть такой вопрос. Но это в порядке большого исключения, — подчеркнул Собянин.

Между тем, он отметил, что двух‑ и четырехэтажные дома, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы наравне с пятиэтажками.

Читайте также: Москва запланировала на реновацию первые 100 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Москвы на реновацию на 2017 году будет выделено 100 млрд рублей. Московские власти опубликовали список домов, которые могут попасть в программу реновации. Всего в этот список вошли 4,5 тыс. домов в 85 районах Москвы.

Кроме того, Мэрия Москвы начала уведомлять жителей пятиэтажек по sms о том, что их многоквартирный дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда.

Читайте также: Мэрия Москвы начала SMS-рассылку жителям идущих под снос пятиэтажек