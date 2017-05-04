Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Москве в программу реновации могут попасть девятиэтажки

Экономика

… но это в порядке большого исключения

Москва, 4 мая 2017, 14:53 — REGNUM  Снос девятиэтажек в Москве не планируется. Такая возможность может быть рассмотрена лишь в порядке большого исключения и при определенных условиях. Об этом сегодня, 4 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии, а жители выступят «за», мы можем рассмотреть такой вопрос. Но это в порядке большого исключения, — подчеркнул Собянин.

Между тем, он отметил, что двух‑ и четырехэтажные дома, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы наравне с пятиэтажками.

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Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Москвы на реновацию на 2017 году будет выделено 100 млрд рублей. Московские власти опубликовали список домов, которые могут попасть в программу реновации. Всего в этот список вошли 4,5 тыс. домов в 85 районах Москвы.

Кроме того, Мэрия Москвы начала уведомлять жителей пятиэтажек по sms о том, что их многоквартирный дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда.

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