Игра Минфина против рубля потеряла смысл

Москва, , 14:35 — REGNUM Тенденция на укрепление рубля завершилась, поэтому Минфину нет больше смысла создавать барьеры для излишне сильной российской валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«С помощью покупки валюты Минфин боролся с укреплением рубля, которое способствовало испарению российских валютных резервов, а сейчас игра против рубля со стороны Минфина потеряла смысл», — отмечает он.

По словам Деева, на решении ведомства сказался обвал нефтяных цен.

«У Минфина больше нет дополнительных средств для интервенций на российском валютном рынке», — говорит эксперт.

Между тем, сокращение объемов покупки валюты на ситуацию на рынке существенно не повлияет, уверен Деев.

Минфин объявил, что в мае на покупку иностранной валюты потратит 8,5 млрд рублей, что в восемь раз меньше, чем месяцем ранее. В апреле ведомство выделило на валюту 69,9 млрд рублей. Как отмечают в Минфине, сокращение покупки связано с тем, что по итогам прошлого месяца ведомство получило на 46 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов меньше, чем ожидалось.

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