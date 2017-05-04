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На стыке Ленобласти и Карелии найдены залежи алмазов на 20 млн карат

Экономика

Площадь алмазоносного «куста» превышает 8 тыс. кв. км

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 4 мая 2017, 14:31 — REGNUM  На территории Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области и Республики Карелия обнаружены залежи алмазов приблизительно на 19,8 млн. карат. Об этом сегодня, 4 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Росгеология». Общая площадь так называемого кимберлитового куста на границе Ленобласти и Карелии превышает 8 тыс. кв. километров.

В недрах Ленобласти и Карелии находятся залежи технических алмазов, которые не подлежат ювелирной огранке, отмечают в ведомстве. Но они идут в промышленное производство, используются как абразивные материалы для шлифовки и полировки, а также для бурения твердых пород и армирования металлорежущего инструмента.

«Бюро научно-редакционного совета Роснедр дало положительное заключение по результатам представленных работ и рекомендовало к изданию комплекты карт. К постановке на федеральный учет приняты прогнозные ресурсы алмазов категории Р3 по Шеменическому прогнозируемому кимберлитовому кусту в количестве 19,8 млн. карат, прошедшие апробацию в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе «Росгеологии».

На сегодняшний день в мире насчитывается около 35 стран, занимающихся добычей алмазов, среди которых лидирует Россия, Канада, Ангола, Намибия, Ботсвана, ЮАР. В России самые крупные месторождения алмазов находятся в Якутии, Пермском крае и Архангельской области.

Российская компания «Алроса» занимает лидирующую позицию на мировом рынке алмазодобывающей промышленности, добывая 30% драгоценных минералов в мире. Доказанные и вероятные запасы компании превышают 650 млн карат — объём, достаточный для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет.

Добавим, что Подпорожский и Лодейнопольский районы Ленобласти — наиболее удаленные от Санкт-Петербурга, и социально-экономическая ситуация в этих районах характеризуется большим количеством трудностей.

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