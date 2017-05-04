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Десятки работников бразильских тюрем вторглись на заседание Конгресса

Экономика

Вторжение на заседание нижней палаты парламента Бразилии сорвало голосование по пенсионной реформе, вызвавшей массовые протесты в стране

Бразилиа, 4 мая 2017, 14:16 — REGNUM  Десятки сотрудников пенитенциарных учреждений 3 мая ворвались на совещание, в ходе которого комитет Палаты депутатов парламента Бразилии обсуждал спорную реформу пенсионной системы, что заставило парламент приостановить голосование по проекту, который вызвал многочисленные протесты в стране, сообщает издание La Razon.

Вторжение произошло примерно через три часа после того, как специальная комиссия, созданная Палатой депутатов для обсуждения реформы, утвердила в первом чтении основной текст проекта, который устанавливает минимальный возраст выхода на пенсию в Бразилии в 62 года для женщин и в 65 лет для мужчин.

После принятия проекта, предложенного правительством президента Мишеля Темера, 23 голосами за и 14 голосами против, члены комиссии обсуждали различные поправки, которые еще можно вносить в проект, в момент, когда в зал заседания ворвались протестующие.

Сотрудники бразильских тюрем, которые за день до этого уже устраивали несколько акций протеста и вторгались в Министерство юстиции, этим пытаются добиться того, чтобы их правила выхода на пенсию были приравнены к сотрудникам полиции, которые имеют специальные и более гибкие условия.

После вторжения законодатели приостановили сессию, а председателя специальной комиссии Карлоса Маруна, а также докладчика проекта в парламенте Артура Маию пришлось вывести из зала заседаний в сопровождении полиции.

Народная партия Бразилии на этой неделе представляла поправки, согласно которым сотрудники тюремной администрации в момент их выхода на пенсию могут приравниваться к сотрудникам полиции, однако проправительственный парламентский блок отклонил это предложение.

Вторжение продолжалось около 30 минут, и работники тюрем были вынуждены отступить к парковке здания Конгресса, где они были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа.

Комиссия до сих пор не назначила дату новой сессии для продолжения голосования и направления полного текста законопроекта в Палату депутатов, которая должна утвердить его не менее 308 голосами из 513, прежде чем отправить на рассмотрение в верхнюю палату парламента.

Напомним, президент Темер представил в Конгресс в 2016 году спорную реформу пенсионной системы, которая устанавливает минимальный возраст выхода на пенсию для бразильцев, чего нет в настоящее время.

Согласно действующему законодательству, женщины в Бразилии могут выходить на пенсию после 30 лет внесения взносов в систему социального страхования, а мужчины — после 35 лет, при этом возрастного предела не существует. Таким образом, некоторые граждане могут выходить на пенсию уже в возрасте 50 лет.

Правительство намеревается с помощью реформы сгладить растущий дефицит пенсионной системы, который в настоящее время оценивается в 150 миллиардов реалов (44,118 миллиарда долларов) в год.

Проект вызвал многочисленные протесты по всей стране и был главной причиной всеобщей забастовки, прошедшей в стране 28 апреля, которая стала первой за 21 год.

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