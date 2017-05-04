Сокращение закупки валюты Минфином уже укрепило рубль

Москва, , 14:10 — REGNUM Российская валюта укрепилась на 30 копеек на сообщениях Минфина о том, что покупка иностранной валюты в мае сократится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая сообщил декан факультета экономики НИУ ВШЭ Олег Замулин.

Однако, по его словам, о сильном укреплении рубля в ближайшее время речи не идет, действия Минфина больше всего сказываются на курсе в момент объявления о намерениях ведомства, поэтому на дальнейшие колебания рассчитывать не стоит.

«Конечно, сокращение спроса на иностранную валюту может удешевить ее и укрепить рубль, но 8,5 млрд рублей, которые Минфин хочет потратить, — не такие большие деньги для валютного рынка, чтобы оказать мощный эффект на курс», — считает он.

Минфин объявил, что в период с 10 мая до 6 июня выделит 8,5 млрд рублей на покупку иностранной валюты. Это в восемь раз меньше, чем месяцем ранее — в апреле ведомство потратило на валюту 69,9 млрд рублей. Как отмечают в Минфине, сокращение закупки связано с тем, что по итогам прошлого месяца ведомство недополучило 46 мдрд рублей нефтегазовых сверхдоходов, на которые рассчитывали в правительстве РФ.

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