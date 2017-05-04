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Инспекции Россельхознадзора в Турции пройдут в середине мая

Экономика

Проверки были запланированы ранее

Москва, 4 мая 2017, 14:08 — REGNUM  Инспекции специалистов Россельхознадзора в Турции, которые пройдут с 15 по 19 мая, никак не связаны с итогами переговоров лидеров двух стран по урегулированию торгового кризиса, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, проверки были запланированы ранее. «Мы в рамках рабочих переговоров ведём свою рабочую деятельность», — цитирует Данкверта RT.

Напомним, 3 мая в Сочи состоялись переговоры президента РФ Владимиа Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский президент заявил, что о снятии всех ограничений в торговле между двумя странами.

Президент Владимир Путин также заявил, что отношения между странами нормализовались. Он назвал Турцию важным стратегическим партнёром.

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4 мая министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил о снятии ограничений на беспошлинный ввоз из России пшеницы. Анкара приостановила беспошлинный экспорт российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла 15 марта 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара вернула беспошлинный ввоз российской пшеницы — СМИ

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