Microsoft добивает Nokia: рабочие места в Финляндии снова сокращают

Хельсинки, , 14:07 — REGNUM Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сокращает 200 рабочих мест в Финляндии. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает YLE.

Переговоры по сокращению персонала начнутся 11 мая и затронут все подразделения в Финляндии, отмечает издание. На долю города Эспоо придется 75% от общего числа сокращений, также сокращения коснутся Оулу и Тампере.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года Nokia объявила о сокращении 1300 человек. В компании это объяснили необходимостью адаптироваться к сложной рыночной конъюнктуре. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, комментируя эту новость, выразил надежду на то, что объявленные компанией крупные сокращения станут последними.

В ноябре 2016 года Финляндия обратилась Европейский фонд адаптации к глобализации (EGF) за финансовой поддержкой для уволенных сотрудников Nokia. Финские власти ожидают получить от ЕС денежную компенсацию в размере 4,4 млн евро.

Напомним, в 2014 году американская компания Microsoft купила мобильный бизнес Nokia, когда финская компания была производителем телефонов №1 в мире, и фактически полностью уничтожила её. Последний завод Nokia в Финляндии закрылся в 2012 году.