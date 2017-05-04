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«Роснефть» будет разрабатывать нефтяные участки в Чечне 25 лет

Экономика

Компания получила лицензии на разработку двух участков

Грозный, 4 мая 2017, 14:02 — REGNUM  «Роснефть» получила право на разработку двух углеводородных участков в Чечне. Роснедра выдали компании лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Предгорненском и Бамутско-Датыхском участках, передает RNS. Срок действия обеих лицензий — до 30 апреля 2042 года.

Предгорненский участок недр расположен на территориях Урус-Мартановского, Грозненского и Шалинского районов Чечни, а Бамутско-Датыхский участок — в пределах Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов.

Также по теме: Нефтегазовые участки в Чечне достались «Роснефти» и «Чеченнефтехимпрому»

Напомним, аукцион на разработку нефтегазовых участков в Чечне состоялся в марте 2017 года. На торги выставлялись четыре участка: Бамутско-Датыхский, Предгорненский, Родниково-Северо-Ханкальский и Южно-Суворойский. Первые два достались «Роснефти», два остальных получила компания «Чеченнефтехимпром».

За Бамутско-Датыхский участок «Роснефть» отдала 2,3 млн рублей. Предгорненский участок обошелся компании в 6,9 млн рублей.

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